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بتكلفة ( 40.000 ) شيكل

زكاة الشيخ رضوان توزع مساعدات مالية وعينية علي الأسر الفقيرة والمحتاجة

01 نيسان / أبريل 2020 10:30

زكاة الشيخ رضوان توزع مساعدات مالية وعينية علي الأسر الفقيرة والمحتاجة
زكاة الشيخ رضوان توزع مساعدات مالية وعينية علي الأسر الفقيرة والمحتاجة

غزة- الرأي

وزعت لجنة زكاة الشيخ رضوان التابعة للإدارة العامة للزكاة مساعدات مالية وعينية على عدد من الأسر الفقيرة والمحتاجة, وذلك في إطار سعيها الدؤوب للتخفيف من حدة ومستوى الفقر الذي تعيشه هذه الأسر, في ظل الأوضاع الصعبة خاصة مع انتشار وباء كورونا.

وأوضح رئيس اللجنة الشيخ حسن الخطيب أنه لجنته نفذت مجموعة من المساعدات علي الأسر المتعففة ، شملت (طرود غذائية لعدد 500 أسرة) ، ( وكفالات أيتام عدد 150 يتيم ) ، (مساعدات مالية 20 أسرة بواقع 100 شيكل لكل أسرة ) ، (لحوم طازجة لعدد 40 أسرة ، بالإضافة الى توزيع سلة الخضار مع دجاج لعدد 70 أسرة ) ، حيث بلغ عدد المستفيدين ( 780 ) أسرة متعففة من مدينة غزة .

وأشار الخطيب إلى أن اللجنة لن تدخر جهدًا في مواصلة طريق الخير للفقراء والمحتاجين والعمل على دعمهم وتقديم كل ما يلزم لهم, مستشهدًا بقول رسولنا الكريم "من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة"

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