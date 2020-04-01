الأسيرات فى الدامون يطلقن صرخة استغاثة عاجلة لأحرار العالم

غزة-الرأي

أطلقت الأسيرات صرخة عاجلة من داخل سجن الدامون لأحرار العالم للتحرك العاجل والفوري من أجل للدفاع عنهن فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم أجمع بسبب فيروس كارونا ، داعين الجميع للوقوف عند مسؤولياته والعمل بكل جد للإفراج الفورى عنهن.

وجائت الرسالة على النحو التالى:"حرائركم تستصرخكم صرخة الحرائر المغلولات في القيود والسلاسل في سجون القهر والموت

صرخة تتعدى أشباه الرجال المنعّمون في خدور نسائهم وترف الحياة

إلى أولئك الرجال الرجال .. إلى الأحرار بلا قيود ..

أدركوا شرفكم حرائركم وعوراتكم مسلوبة على عين الإنسانية، على عين العروبة زمن الظلم والانهزام

صرختنا إليكم ليست صرخة انهزام .. إنما هي الاستغاثة في أذن المروءة .. نكره الموت على أسرة مربوطة بأوتاد الاضطهاد جراء وباء عضال..

يا أحرار الأمة .. يا أعلام المروءة والشرف ..

أما آن الأوان للإنعتاق .. فما حرية كريمة وإما موتا حرا ودفنا مشرفا".

وعلى ضوء ذلك، طالبت وزارة الاسرى والمحررين، من أحرار العالم أن لا يتعاملون مع أسيراتنا على أنهم مجرد أرقام وإحصائية صماء فكل واحدة منهن تحمل قصة وحياة وحرية سطا عليها الاحتلال.

وناشدت وزارة الاسرى المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة التحرك والضغط على سلطات الاحتلال من اجل العمل على الإفراج عن كافة الأسرى والأسيرات فى ظل تفشي فيروس كورونا مما يشكل خطورة كبيرة على حياتهم.