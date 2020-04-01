الاحتلال يهدم ثلاثة منازل قيد الإنشاء في رمانة غرب جنين

جنين – الرأي:

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة منازل قيد الانشاء في قرية رمانة غرب مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وهدمت ثلاثة منازل قيد الإنشاء، قرب جدار الفصل العنصري، تعود لكل من: طارق وربيع عبد الرزاق أبو حماد، ومصطفى تيسير أبو حماد.

وأضافت أن قوات الاحتلال كانت قد أخطرت أربعة مواطنين بهدم منازلهم في قرية رمانة، بحجة البناء من دون ترخيص.

واندلعت اثر ذلك مواجهات بين الشبان وقوت الاحتلال، التي أطلقت القنابل المسيلة للدموع باتجاههم، ما أدى الى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.