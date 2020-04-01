وكالة الرأي الفلسطينية زكاة الدرج توزع 1000 كيلو فراولة على الأسر المستورة وكالة الرأي الفلسطينية خدمات الطفولة توزع مساعدات مالية عاجلة لأسر الأطفال ذوي الإعاقة وكالة الرأي الفلسطينية زكاة الدرج التابعة للاوقاف توزع 300 وجبة طعام علي الأسر المحتاجة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلين قيد الإنشاء في رمانة غرب جنين وكالة الرأي الفلسطينية الأسيرات فى الدامون يطلقن صرخة استغاثة عاجلة لأحرار العالم وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: تسجيل إصابتين جديدتين بـ"كورونا" في غزة وكالة الرأي الفلسطينية زكاة الشيخ رضوان توزع مساعدات مالية وعينية علي الأسر الفقيرة والمحتاجة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض ملموس على الحرارة اليوم وارتفاعها غداً وكالة الرأي الفلسطينية عدوان يدعو للتكاتف لمواجهة آثار كورونا والتبليغ عن المستغلين والمحتكرين وكالة الرأي الفلسطينية تكية غزة الخيرية التابعة للأوقاف توزع 300 وجبة طعام علي الأسر المحتاجة
أخبار » الأخبار الحكومية

زكاة الدرج التابعة للاوقاف توزع 300 وجبة طعام علي الأسر المحتاجة

01 نيسان / أبريل 2020 10:37

زكاة الدرج التابعة للاوقاف توزع 300 وجبة طعام علي الأسر المحتاجة
زكاة الدرج التابعة للاوقاف توزع 300 وجبة طعام علي الأسر المحتاجة

غزة- الرأي

وزعت لجنة زكاة الدرج التابعة للإدارة العامة للزكاة بالأوقاف، 300 وجبة طعام مكونة من "الأرز والدجاج المشوي" على عدد (150) أسرة من الأسر المستورة في مدينة غزة، وذلك ضمن إطار عملها الخيري في مساعدة المحتاجين وفق الأهداف التي وضعتها لذلك.

وأكد المدير التنفيذي للجنة رامي العشي: "إن التكية تعمل وفق الأهداف التي وضعتها من أجل تحقيق التكافل الاجتماعي، والتخفيف من الضائقة المالية التي يمر بها أهالي غزة، في ظل الحصار المطبق على القطاع، وأنها مستمرة في العمل حتى تصل لكل محتاج وتقف بجانبه".

وفي ذات السياق وزعت اللجنة المعونة الغذائية علي 200 أسرة متعففة في ظل حالة الطوارئ التي يعيشها قطاع غزة ، يتمويل كريم من الشعب الجزائري الشقيق .

بدورها ثمنت اللجنة الجهات المانحة ودورها في التخفيف علي شعبنا المحاصر

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج توزع 1000 كيلو فراولة على الأسر المستورة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟