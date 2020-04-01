زكاة الدرج التابعة للاوقاف توزع 300 وجبة طعام علي الأسر المحتاجة

غزة- الرأي

وزعت لجنة زكاة الدرج التابعة للإدارة العامة للزكاة بالأوقاف، 300 وجبة طعام مكونة من "الأرز والدجاج المشوي" على عدد (150) أسرة من الأسر المستورة في مدينة غزة، وذلك ضمن إطار عملها الخيري في مساعدة المحتاجين وفق الأهداف التي وضعتها لذلك.

وأكد المدير التنفيذي للجنة رامي العشي: "إن التكية تعمل وفق الأهداف التي وضعتها من أجل تحقيق التكافل الاجتماعي، والتخفيف من الضائقة المالية التي يمر بها أهالي غزة، في ظل الحصار المطبق على القطاع، وأنها مستمرة في العمل حتى تصل لكل محتاج وتقف بجانبه".

وفي ذات السياق وزعت اللجنة المعونة الغذائية علي 200 أسرة متعففة في ظل حالة الطوارئ التي يعيشها قطاع غزة ، يتمويل كريم من الشعب الجزائري الشقيق .

بدورها ثمنت اللجنة الجهات المانحة ودورها في التخفيف علي شعبنا المحاصر