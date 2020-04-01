خدمات الطفولة توزع مساعدات مالية عاجلة لأسر الأطفال ذوي الإعاقة

غزة- الرأي

وزعت جمعية خدمات الطفولة والأسرة الفلسطينية، مساء امس الثلاثاء، مساعدات مالية عاجلة لأسر الأطفال المرضى وذوي الاعاقة بقيمة 3000 شيكل، بتبرع كريم من فاعل خير في مقرها بالدرج شرق مدينة غزة في ظل حالة الطوارئ بسبب فايروس كورونا.

بدوره بين بلال البايض الأخصائي الاجتماعي في الجمعية، استفادة 30 أسرة من المساعدات المالية حصلت كل أسرة على 100 شيكل لتوفير الاحتياجات اللازمة لأطفالهم المرضى وحمايتهم من الأمراض.

وأشار البايض، إلى أن خدمات الطفولة تسعى بشكل متواصل من أجل توفير الدعم للأسر المستورة، معرباً عن شكره لفاعلي الخير على الجهود التي يبذلونها للوقوف مع الأهالي في قطاع غزة وسط الضائقة التي يعيشونها.