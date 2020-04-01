وكالة الرأي الفلسطينية زكاة الدرج توزع 1000 كيلو فراولة على الأسر المستورة وكالة الرأي الفلسطينية خدمات الطفولة توزع مساعدات مالية عاجلة لأسر الأطفال ذوي الإعاقة وكالة الرأي الفلسطينية زكاة الدرج التابعة للاوقاف توزع 300 وجبة طعام علي الأسر المحتاجة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلين قيد الإنشاء في رمانة غرب جنين وكالة الرأي الفلسطينية الأسيرات فى الدامون يطلقن صرخة استغاثة عاجلة لأحرار العالم وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: تسجيل إصابتين جديدتين بـ"كورونا" في غزة وكالة الرأي الفلسطينية زكاة الشيخ رضوان توزع مساعدات مالية وعينية علي الأسر الفقيرة والمحتاجة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض ملموس على الحرارة اليوم وارتفاعها غداً وكالة الرأي الفلسطينية عدوان يدعو للتكاتف لمواجهة آثار كورونا والتبليغ عن المستغلين والمحتكرين وكالة الرأي الفلسطينية تكية غزة الخيرية التابعة للأوقاف توزع 300 وجبة طعام علي الأسر المحتاجة
أخبار » انشر خبراً

بدعم من الشعب الجزائري الشقيق

خدمات الطفولة توزع مساعدات مالية عاجلة لأسر الأطفال ذوي الإعاقة

01 نيسان / أبريل 2020 10:39

خدمات الطفولة توزع مساعدات مالية عاجلة لأسر الأطفال ذوي الإعاقة
خدمات الطفولة توزع مساعدات مالية عاجلة لأسر الأطفال ذوي الإعاقة

غزة- الرأي

وزعت جمعية خدمات الطفولة والأسرة الفلسطينية، مساء امس الثلاثاء، مساعدات مالية عاجلة لأسر الأطفال المرضى وذوي الاعاقة بقيمة 3000 شيكل، بتبرع كريم من فاعل خير في مقرها بالدرج شرق مدينة غزة في ظل حالة الطوارئ بسبب فايروس كورونا.

بدوره بين بلال البايض الأخصائي الاجتماعي في الجمعية، استفادة 30 أسرة من المساعدات المالية حصلت كل أسرة على 100 شيكل لتوفير الاحتياجات اللازمة لأطفالهم المرضى وحمايتهم من الأمراض.

وأشار البايض، إلى أن خدمات الطفولة تسعى بشكل متواصل من أجل توفير الدعم للأسر المستورة، معرباً عن شكره لفاعلي الخير على الجهود التي يبذلونها للوقوف مع الأهالي في قطاع غزة وسط الضائقة التي يعيشونها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج توزع 1000 كيلو فراولة على الأسر المستورة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟