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زكاة الدرج التابعة للاوقاف توزع 1000 كيلو فراولة على الأسر المستورة

01 نيسان / أبريل 2020 10:43

زكاة الدرج توزع 1000 كيلو فراولة على الأسر المستورة
زكاة الدرج توزع 1000 كيلو فراولة على الأسر المستورة

غزة- الرأي

وزعت لجنة زكاة الدرجالتابعة للإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مساء امس الثلاثاء، 1000 كيلو من الفراولة المغلفة على الأسر المستورة، بتبرع كريم من فاعل خير في مقرها بالدرج شرق مدينة غزة، في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها بسبب فايروس كورونا. .

وأوضح رامي العشي مدير اللجنة، أن عدد الأسر التي استفادت من الفراولة (500) أسرة بواقع 2 كيلو لكل أسرة، مبيناً أن زكاة الدرج تبذل الجهود من أجل توفير الدعم للمحتاجين والوقوف معهم في ظل الضائقة التي يعيشونها.

وأعرب العشي، عن شكره لفاعلي الخير الذين لهم وقفات مشرفة مع أبناء شعبهم لتعزيز صمودهم في غزة.

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