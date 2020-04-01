5591 إصابة بـ"كورونا" و21 حالة وفاة لدى الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عن تسجيل المزيد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد لديها، لتصل إلى 5591 إصابة، بينما الوفيات بلغت 21 حالة بتسجيل وفاة جديدة.

وأعلن عن وفاة مسنة (98 عاما)، في مستشفى سوروكا في بئر السبع بعد أن نقلت إلى المستشفى بحالة خطيرة، علما أنها كانت تعاني من أمراض مزمنة وخطيرة.

ووفقا لمعطيات الوزارة، فإن 3062 من المصابين يخضعون للعلاج والمراقبة الصحية في منازلهم، بينما يخضع 689 مصابًا للعلاج والرقابة في الفنادق.

ويخضع 637 مريضا للعلاج في المستشفيات وصفت حالة 97 منهم بالخطيرة، فيما 76 مريضا يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.

ويأتي هذا الارتفاع في الإصابات والوفيات، مع دخول أنظمة الطوارئ الجديدة والتقييدات التي أقرتها حكومة الاحتلال، ودخلت حيز التنفيذ صباح اليوم الأربعاء.