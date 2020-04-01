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قوافل الخير تذبــح عـجـل وتـقوم بتوزيـعـه عـلـى فـقـراء غـزة

01 نيسان / أبريل 2020 11:38

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غزة-الرأي

نفذت جمعية قوافل الخير، مشروع ذبح وتوزيع عجل على عائلات فقيرة ومحتاجة في غزة، في ظل ما يعانيه القطاع من إغلاقات وتوقف مرافق الحياة بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وقال مدير الجمعية علي المغربي: "في هذا اليوم المبارك، نتقرب الى الله تعالى بمزيد من الأعمال الخيرية التي تمثلت في توزيع لحوم عجل على 250 عائلة فقيرة ومحتاجة تم اختيارها من مناطق مختلفة في غزة، بتبرع من أهل الخير".

وأشار المغربي إلى أن اللحوم تم توزيعها على المحتاجين في أجواء من السعادة، كونها لبت إحدى الحاجيات الأساسية للعائلات التي لا تسطيع شراء اللحوم لأطفالها.

وشدد مدير الجمعية على أن قطاع غزة بأمس الحاجة للصدقات والتبرعات في ظل الظروف التي يعيشها من حصار وكذلك توقف الحركة والعمل بسبب وباء كورونا.

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قوافل الخير تذبــح عـجـل وتـقوم بتوزيـعـه عـلـى فـقـراء غـزة

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