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وزارة الاقتصاد تنفي ما يتم تداوله بشأن الغاز المصري

01 نيسان / أبريل 2020 12:12

وزارة الاقتصاد تنفي ما يتم تداوله بشأن الغاز المصري
وزارة الاقتصاد تنفي ما يتم تداوله بشأن الغاز المصري

غزة- الرأي

نفت وزارة الاقتصاد الوطني، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الحرائق الأخيرة بسبب الغاز المصري.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته صباح الأربعاء، إنها لم تصدر تحذيراً بهذا الخصوص، داعية كافة وسائل الاعلام والنشطاء الصحفيين إلى توخي الدقة والمصداقية عند نقل المعلومات ونشر الأخبار للجمهور وضرورة إبلاغ الجهات المختصة ووزارة الاقتصاد الوطني عن مروجي الشائعات.
وأكدت أن هذه اشاعات تصدرها جهات مشبوهة، مشددة على أنها ستقوم بملاحقة كل من يقوم ببث هذه الاشاعات التى تهدف لزعزعة الاستقرار والأمان.
وشددت الوزارة على انها ستبقى حامية للاقتصاد الوطني الفلسطيني ولن تسمح بالعبث بحياة المواطنين.
ودعت وسائل الاعلام الى الحصول على المعلومات والاخبار الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني من خلال موقعها الرسمي وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها .

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