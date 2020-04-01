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الأوقاف تنعي وزير الأوقاف الكويتي الأسبق الشيخ يوسف الحجي

01 نيسان / أبريل 2020 12:18

الأوقاف تنعي وزير الأوقاف الكويتي الأسبق الشيخ يوسف الحجي
الأوقاف تنعي وزير الأوقاف الكويتي الأسبق الشيخ يوسف الحجي

غزة- الرأي

نعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وزير الأوقاف الكويتي الأسبق الشيخ يوسف بن جاسم الحجي، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 89 عامًا قضاها في العمل الخيري والذي أصاب فلسطين قسطًا منه.

وتقدم وكيل الوزارة د. عبد الهادي الأغا بأحر التعازي والمواساة من أمير البلاد ولدولة الكويت حكومةً وشعبًا وأسرة الفقيد وعائلته والأمة الإسلامية جمعاء، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.

يُذكر أن الشيخ يوسف الحجي ترأس الهيئة الخيرية الاسلامية وجمعية الاصلاح الاجتماعي كما كان وزيرًا للأوقاف والشئون الاسلامية (1976-1984).

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