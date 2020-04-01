نقابة الصيادين تدعو أصحاب مراكب الإناره الليلية لصيد الاسماك اتخاذ الاجراءات الوقائية

غزة-الرأي

أكدت نقابة الصيادين على ضرورة أن يتخذ أصحاب مراكب الإناره الليلية لصيد الاسماك كافه إجرائات الوقايه و السلامه التي تحافظ عل حياة الصيادين العاملين على هذه المراكب وبالخصوص أمانات الحياه الخاصه بالتيار الكهربائي الصادر عن المولدات الكهربائيه بسبب الحوادث التي اودت بحياة بعض الصيادين أثناء العمل وذلك ضمن إجرائات السلامه والوقايه للصيادين .

وذلك القرار تم الاتفاق عليه بين نقابة الصيادين والاخوه فى الشرطه البحريه ومن يخالف تلك الاجرائات سيعرض حياه الصيادين للخطر وهذا ما لا نريده ويكون عرضه للمسائله القانونيه أمام الجهات المختصه فعلى الجميع من الاخوه الصيادين واصحاب المراكب التقيد بالتعليمات الصادره اليهم وتنفيذها حفاظا على الصالح العام للجميع .