بلدية غزة تنفذ أعمال صيانة للحفر في شارع القوقا بـ"الشاطئ"

غزة-الرأي

نفذت دائرة الطرق بالإدارة العامة للهندسة والتخطيط في بلدية غزة أعمال صيانة للحفر في شارع خليل القوقا بمعسكر الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة.

وذكرت الدائرة أن هذه الأعمال تأتي في سياق المتابعة الدورية للشوارع الحيوية في مدينة غزة، وصيانة الحفر الموجودة فيها، ضمن أعمال صيانة الطرق وتسهيل حركة المواطنين والمركبات.

وتسعى بلدية غزة جاهدة لصيانة شوارع المدينة وتطوير البنية التحتية رغم الإمكانيات الضعيفة وشح الموارد بفعل الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات طويلة.

