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المجلس الأعلى للشباب والرياضة يستكمل صرف المنحة المالية للرياضيين

01 نيسان / أبريل 2020 01:14

المجلس الأعلى للشباب والرياضة يستكمل صرف المنحة المالية للرياضيين
المجلس الأعلى للشباب والرياضة يستكمل صرف المنحة المالية للرياضيين

غزة- الرأي

استكمل  المجلس الأعلى للشباب والرياضة المرحلة الثانية من توزيع  المنحة المالية الخاصة بالرياضيين ، حيث تم توزيع المنحة المالية للاتحادات الرياضية ، والتي  تستهدف أسر العاملين واللاعبين الأكثر حاجة .
وجرت عملية التوزيع بحضور عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة " مساعد الأمين العام " وممثلين عن الاتحادات الرياضية ¸وذلك بمقر المجلس الأعلى بمجمع فلسطين الرياضي بمدينة غزة.
وقال " هنية " إن المنحة جاءت ضمن خطة الطوارئ التي أعلن عنها المجلس الأعلى للشباب والرياضة ، بناءً على توصيات لجنة متابعة العمل الحكومي  بغزة، مضيفاً بأن المنحة شملت " 1000 " أسرة رياضية دعماً لهم في ظل الظروف الصعبة وأزمة كورونا، والتي ألقت بظلالها على الأوضاع المعيشية بغزة.
واضاف هنية  أن صرف المنحة للاتحادات سبقها عملية التوزيع على الأندية ضمن المرحلة الأولى ، ليكون مجموع المستفيدين من المنحة " 1000" أسرة رياضية ، مؤكداً بأن جهود المجلس الأعلى تأتي انطلاقاً من واجباته ومسئولياته الوطنية والاجتماعية العليا تجاه  الأسرة الرياضية الفلسطينية

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