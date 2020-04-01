بلدية خان يونس تنهي تعبيد شارع رقم 96 لربط حي الأمل بالسطر الغربي

غزة-الرأي

انهت بلدية خان يونس من تعبيد الجزئية الشمالية والاخيرة من شارع رقم (96) المعروف بــ "القدرة"، والتي تربط حي الأمل بحي السطر الغربي، وذلك ضمن مشروع تعبيد طرق متفرقة بالمدينة.

وخلال جولته التفقدية لأعمال تأهيل الطريق أعرب رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة عن سعادته بتنفيذ المشروع الذي يخدم عموم سكان حي الأمل والسطر الغربي والمنطقة الغربية من المدينة من خلال التخفيف عن كاهل المواطنين وتجنيبهم عناء الدخول بمركز المدينة للتنقل ما بين احيائها المختلفة.

وأشار م. البطة إلى أن أعمال تطوير الشارع شملت تجريف الطريق وتعديل المناسيب للوصول إلى الميول الفنية للحد من مشكلة تجمع مياه الأمطار، وفرد طبقات التأسيس للرصف ، ومن ثم تعبيد الطريق ببلاط انترلوك سمك (8) سم بطول (240) متراً ، وعرض (9) أمتار، وتركيب حجر جبهة بطول (500) متراً بالإضافة إلى تركيب اشارات المرور وشبكات الإنارة.

وشكر رئيس البلدية لجنة حي الأمل التي ساهمت في تذليل بعض العقبات الفنية وكذلك شركة المقاولات المحلية لسرعتها في انجاز الاعمال، مشيراً إلى أن البلدية ستسعى بكل امكانياتها المتاحة للتخفيف من المعاناة التي خلفها الحصار.