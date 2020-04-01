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ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا

البطنيجي: الشرطة تتابع إجراءات إغلاق الأسواق الأسبوعية

01 نيسان / أبريل 2020 01:19

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غزة-الرأي

أكد العقيد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة، على مواصلة إغلاق الأسواق الأسبوعية في كافة المحافظات، ومنع أي تجمعات للمواطنين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا.

وأوضح العقيد البطنيجي أن الشرطة تواصل متابعة قرار إغلاق الأسواق الأسبوعية في المحافظات الخمسة، فيما يستمر فتح الأسواق اليومية المعروفة في كل محافظة، مع مراعاة عدم وجود تجمعات للمواطنين، واتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة.

وبين البطنيجي أن هذا الإجراء من شأنه الحفاظ على سلامة المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها.

وأهاب بالمواطنين للالتزام بهذا القرار حرصاً على المصلحة العامة، مشدداً أن كل من يخالف هذا القرار سيعرض نفسه للمسائلة القانونية.

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