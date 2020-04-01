مباحث التموين تُحيل 3 تجار للنيابة لرفع الأسعار واستغلال المواطنين

غزة-الرأي

نفذَّت دائرة التموين في المباحث العامة بالشرطة الفلسطينية بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة جولة على التجار وأصحاب المحلات التجارية لتفقد أسعار السلع التموينية الأساسية والخضار واللحوم.

وذكر المقدم أحمد قنيطة مسؤول دائرة التموين بالمباحث العامة أنه تم خلال الجولة ملاحظة ارتفاع في الأسعار لدى بعض التجار للسلع الاستهلاكية، مضيفاً "تم خلال الجولة تحرير محضر ضبط بحق التاجر"د.ن" وتحويله إلى النيابة العامة بسبب رفع سعر الأجبان والألبان".

من ناحية أخرى، أشار قنيطة إلى أنه جرى تحويل التاجر خ غ والتاجر م ف إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم بسبب رفع اسعار الخضار والفواكه، منوهاً إلى أن الجولة التفتيشية كانت بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد قسم حماية المستهلك.

وأكدَّ أنه تم تحذير التجار وأصحاب المحال التجارية مسبقا لعدم استغلال المواطنين ورفع الأسعار.