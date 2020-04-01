لجنة الطوارئ المركزية بخان يونس تقدم مساعدات عينية لسيدة رزقت بتوأمين

غزة-الرأي

قامت لجنة الطوارئ المركزية في محافظة خان يونس بتقديم مساعدات عينية ومادية لأحدى السيدات القاطنات في خان يونس والتي رزقت بتوأمين، وذلك تخفيفاً عن كاهل الأسرة والتي يتواجد زوجها في مركز الحجر الصحي بعد عودته من رحلة علاج بالخارج.



وكان رئيس لجنة الطوارئ المركزية ورئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ورئيس لجنة طوارئ التنمية الاجتماعية بخان يونس أ. سامي برهوم وبمشاركة عدد من المسئولين قد أجروا بالأمس زيارة إلى منزل المواطن "وائل اصليح" وهو احد المستضافين في مركز الصفوة للحجر الصحي، ومقابلة زوجته التي رزقت بطفلتين توأم بعد انتظار لأكثر من (6) سنوات وذلك للاطمئنان على سلامتها وتقديم المساعدة لها في ظل وجود من يعيل أسرتها بالحجر الصحي.