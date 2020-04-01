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التزم السكان منازلهم بسبب كورونا.. فاحتل الماعز البلدة

01 نيسان / أبريل 2020 01:57

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تركت إجراءات الإغلاق التي أعلنتها السلطات في العديد من دول العالم من أجل احتواء فيروس كورونا، شوارع مدن وبلدات فارغة، الأمر الذي فتح الباب أمام ضيف غريب في بريطانيا.

فقد اقتحم قطيع من الماعز البري الجبلي، شوارع بلدة لانديدنو الساحلية شمالي ويلز، خلال الأيام الأخيرة.

ورصدت مقاطع فيديو وصور لحظات تجول هذه الحيوانات البرية "بحرية" داخل المدينة، ذات المحال المغلقة والشوارع الفارغة من البشر.

وجاء هذا الحادث بعد أيام على إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إجراءات أشد صرامة للحد من حركة البريطانيين، في محاولة لاحتواء الفيروس المتفشي في المملكة المتحدة.

وتعيش هذه الماعز في المناطق الجبلية النائية، لكنها تزور من حين إلى آخر المناطق الحضرية.

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