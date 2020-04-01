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صرف مساعدات للعوائل المتعفّفة من المقيمين في مراكز الحجر

01 نيسان / أبريل 2020 04:43

غزة- الرأي:

أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد أنه بدءًا من يوم الخميس ٢/٤/٢٠٢٠ سيتم صرف كابونات طارئة بقيمة 50 دولار لكل عائلة فقيرة رب أسرتها موجود بالحجر الصحي، مضيفاً أنه سيتم إرسال رسائل على جوالات العوائل المستهدفة لاستلام هذه الطرود كل في محافظته.

وأكد حمد أن وزارة التنمية الاجتماعية تتواصل مع كافة الأطراف المحلية والدولية من أجل الوصول إلى كافة العوائل المتعففة لا سيما التي تضررت بشكل مباشر نتيجة جائحة كورونا، ولم تحصل على مساعدات من أي جهة، حيث وضعت الوزارة الخطط في حال تطورت الظروف للوصول إلى أكبر عدد ممكن في قطاع غزة.

من جانب آخر أكد حمد أن وزارته تقدم ما يقارب 43 من أصناف الخدمات المختلفة اللازمة للمستضافين في مراكز الحجر الصحي وأن طواقم الوزارة جهزت هذه المراكز قبل البدء في عملية الحجر الصحي.

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