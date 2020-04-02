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تعرف على دور الكركم فى تقوية المناعة فى ظل انتشار كورونا

02 نيسان / أبريل 2020 08:39

تعرف على دور الكركم فى تقوية المناعة فى ظل انتشار كورونا
تعرف على دور الكركم فى تقوية المناعة فى ظل انتشار كورونا

الكركم يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، ولذا تناولك له كمشروب أو وضعه علي الطعام يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع " happyfoodstube"، إذا كنت ترغب في تقوية الجهاز المناعي الخاص بك فعليك تناول مشروب الكركم يوميا، فهوي يحارب الفيروسات ويعزز الجهاز المناعي بشكل ملحوظ.

وأشار التقرير، أن الكركم يحتوي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهذا يجعله من العناصر الغذائية  التي تحد من الإصابة أو التعرض للالتهابات، كما أنه مضاد للالتهابات والميكروبات.

كما أن احتواء الكركم علي مادة الكركمين يجعله من النباتات التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي بشكل ملحوظ، وتقلل من فرص التعرض للإصابة بأي أمراض، وذلك وفقا للتقرير.

وأكد التقرير، أن هناك العديد من الفوائد الصحية الأخري لتناول الكركم، ومنها:

- أثبت التقرير، أن تناول الكركم يساعد علي علاج مشاكل التهاب المفاصل، وألم العظام.

-أكد التقرير أن تناول الكركم يعد من الحيل الجيدة التي تقلل من الشعور والإصابة بأعراض الربو الشديدة، ولذا علي مرضي الربو تناول مشروب الكركم.

-أشار التقرير، أن تناول الكركم يعد من الحيل الجيدة لمرضي نزلات البرد، أو الأنفلونزا، وذلك يرجع إلي احتوائه علي مضادات البكتريا والفيروسات.

-أثبت التقرير، أن تناول الكركم يساعد علي سرعة التئام الجروح، وعلاج الحروق في حالة وضعه علي الجلد.  

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