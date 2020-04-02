يبدو أنّ فيروس كورونا المستجدّ أصاب الشعوب بهوس من نوع خاص، وحوّلوه من أمر سلبي مخيف إلى إيجابي، آخرهم كان لإمرأة مكسيكية مصابة بالفيروس أنجبت توأماً خلال الساعات الماضية، لكنها قررت استغلال الفرصة لتطلق أسماء مميزة لطفليها.

فيروس وكورونا أسماء مميزة لطفلين:

وفي التفاصيل التي نقلها موقع The Citizen Daily، أنّ السيدة تدعي أناماريا خوسيه رافاييل جونزاليز، 34 سنة، أنجبت توأما بينما كانت مصابة بالفيروس التاجي في المستشفى العام لا فيلا في مكسيكو سيتي، وقَرّرت الأم أن تُطلق على طفليها التوأم اسمي فيروس وكورونا.

مزحة قلبت جد: مكسيكية مصابة بكوفيد19 تضع توأماً اسمهما فيروس وكورونا

طبيب اقترح اسم التوأم:

وفي تصريحات صحافيّة للأم أناماريا، كشفت أنّها لم يكن لديها أي أسماء مخططة لطفليها، واقترح أحد الأطباء تسميتهم بكورونا وفيروس، وذلك لأنها مصابة بـ COVID-19، لافتة إلى أنّها فكرة رائعة.