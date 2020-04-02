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أشهر شركة مصنّعة لأجهزة التنفس الصناعي تتخلى عن حقوق ملكيتها الفكرية

02 نيسان / أبريل 2020 08:49

أشهر شركة مصنّعة لأجهزة التنفس الصناعي تتخلى عن حقوق ملكيتها الفكرية
أشهر شركة مصنّعة لأجهزة التنفس الصناعي تتخلى عن حقوق ملكيتها الفكرية

أعلنت شركة ميدترونيك، أشهر مصنع لأجهزة التنفس الصناعي، إسقاط حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأجهزة التنفس الصناعي التي تملكها، ومشاركة كل التصميمات مع الدول للبدء في تصنيعها فورا.

وأكدت شركة مدترونيك بي إل سي، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الطبية، أنها تشارك علانية مواصفات التصميم، لتمكين المشاركين عبر الصناعات لتقييم خيارات التصنيع السريع للمراوح لمساعدة الأطباء والمرضى الذين يتعاملون مع فيروس كورونا، موضحة أن هذا القرار يتوافق مع إرشادات إدارة الغذاء والدواء  الأخيرة، ووفقًا لاستجابة الصحة العامة والطبية للوكالات الحكومية على مستوى العالم.

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والجهاز الذي أعلنت مشاركته مع الدول هو  PB 560، الذي تم طرحه في عام 2010 في 35 دولة حول العالم.


أشهر شركة مصنّعة لأجهزة التنفس الصناعي تتخلى عن حقوق ملكيتها الفكرية


وأوضحت الشركة، أن قدرة جهاز التنفس الصناعي هذا على استخدامه في مجموعة من إعدادات الرعاية، بالإضافة إلى تقنيته وتصميمه، تجعلانه حلًا قويًا للتهوية للمصنعين والمخترعين والشركات الناشئة والمؤسسات الأكاديمية التي تسعى إلى تكثيف تصميم وإنتاج أجهزة التنفس الصناعي بسرعة.

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