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صفقة تبادلية محتملة بين شباب رفح والزيتون

02 نيسان / أبريل 2020 08:51

صفقة تبادلية محتملة بين شباب رفح والزيتون
صفقة تبادلية محتملة بين شباب رفح والزيتون

أوضحت تقارير صحفية، عن صفقة تبادلية بين ناديي شباب رفح والزيتون خلال الفترة المقبلة.

وبينت التقارير عن احتمالية انتقال عبد الرحمن وشاح مهاجم الزعيم إلى الزيتون مقابل انتقال لاعب الأخير عاهد أبو مراحيل.

وفي حال الاتفاق بين الناديين فإن وشاح سيعود مرةً أخرى للعب مع الزيتون الذي هبط لدوري الدرجة الثانية.

وسبق وأن تعاقد الزعيم مع مهند أبو زيد، في ظل سعي الإدارة لترتيب أوراق الفريق، بعد الظهور بشكلٍ متواضع في بطولة الدوري.

وتحاول إدارة الزيتون لبناء فريق قادر على العودة سريعًا لدوري الدرجة الأولى، من خلال تعاقدها مع عدد من اللاعبين.

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