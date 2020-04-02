إصابة وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته بفيروس "كورونا"

أعلن وزير الصحة الإسرائيلي يعقوف ليتسمان، فجر الخميس، إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد.
وذكر بيان صادر عن مكتب ليتسمان أنه بعد إجراء الفحص الوبائي، سيتم إبلاغ من التقى الوزير وزوجته في الأسبوعين الأخيرين، بالدخول إلى الحجر المنزلي.
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02 نيسان / أبريل 2020 09:21
القدس المحتلة - الرأي
أعلن وزير الصحة الإسرائيلي يعقوف ليتسمان، فجر الخميس، إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد.
وذكر بيان صادر عن مكتب ليتسمان أنه بعد إجراء الفحص الوبائي، سيتم إبلاغ من التقى الوزير وزوجته في الأسبوعين الأخيرين، بالدخول إلى الحجر المنزلي.
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