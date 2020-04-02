النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2456) الاربعاء2/4/2020
أخبار فلسطينية
كورونا.. حماس تحمل الاحتلال مسؤولية حياة الأسرى
- استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال إسرائيلي
- اشتية: العمل في الأراضي المحتلة والمستوطنات ثغرة يتسلل منها “كورونا”
- التعليم: امتحانات الثانوية العامة بموعدها إلّا إن اقتضت الضرورة للتغيير
أخبار إسرائيلية
- إسرائيل تربط أي مساعدات لغزة لمواجهة كورونا باستعادة جنديين فقدا عام 2014
- الحاخامية الكبرى بإسرائيل تعارض اللقاءات المصورة عبر الإنترنت في عيد الفصح اليهودي
- الصحة الإسرائيلية: إصابة الوزير ليتسمان وزوجته و26 حالة وفاة بكورونا
- الحكومة الإسرائيلية تشدد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا
- بعد تفشي كورونا.. إسرائيل تغلق سفارتها بمدريد
- »لأول مرة بإسرائيل: رئيسا وزراء للحكومة في نفس الوقت
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الاخبار الدولية
- الاتحاد الأوروبي يدرس اقتراحات أمريكية لحل الأزمة في فنزويلا
- الأمم المتحدة: 8.3 مليون عربي مهددون بالفقـر جـراء «كوفيد- 19
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- كورونا.. حماس تحمل الاحتلال مسؤولية حياة الأسرى
- استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال إسرائيلي
- إسرائيل تربط أي مساعدات لغزة لمواجهة كورونا باستعادة جنديين فقدا عام 2014
- اشتية: العمل في الأراضي المحتلة والمستوطنات ثغرة يتسلل منها “كورونا”
- مصادر لـ”القدس العربي”: التقييمات الفلسطينية تتجه لإصدار مرسوم رئاسي بتمديد الطوارئ
- القدس… فتوى تحثّ على تقديم موعد إخراج الزكاة
- تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين
- الجيش الإسرائيلي يهدم 3 منازل فلسطينية شمالي الضفة – (صور)
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الشرق الأوسط
- السلطة الفلسطينية بمواجهة أصعب القرارات حيال عمالها في إسرائيل
- فشل التفاوض حول حكومة وحدة بين نتنياهو وغانتس
الخليج الإماراتية
- الاحتلال يهدم 3 منازل في جنين ويواصل الاعتقالات
الغد الأردنية
- قطاع غزة بحاجة إلى 100 جهاز تنفس صناعي لمواجهة كورونا
- هيئة: الاحتلال يستثمر “كورونا” للسيطرة على “الأقصى” وتهويد القدس
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الاهرام المصرية
- إصابة وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته بفيروس كورونا
الاخبار اللبنانية
- رام الله تتحنّن على غزّة: السبب «كورونا»؟
الشروق المصرية
- الحاخامية الكبرى بإسرائيل تعارض اللقاءات المصورة عبر الإنترنت في عيد الفصح اليهودي
- الحجر» في مصر على حساب العائدين... لتنشيط الفنادق الحكومية!
الشرق القطرية
- غزة.. فن داخل الحجر الصحي
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الصحف المحلية
جريدة فلسطين
حماس تنعى الشهيد إسلام دويكات من نابلس
محدث الصحة: نواجه كورونا بإمكانيات محدودة لاستمرار حصار الاحتلال
استشهاد الشاب دويكات في نابلس متأثرا بجروحه
حماس تُحمل الاحتلال المسؤولية عن سلامة الأسرى
التعليم: امتحانات الثانوية العامة بموعدها إلّا إن اقتضت الضرورة للتغيير
أبو مرزوق: لا تنازل عن أرضنا والاحتلال إلى زوال
القدس المحلية
- بعد تفشي كورونا.. إسرائيل تغلق سفارتها بمدريد
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قيادات إسرائيلية قد تدخل العزل بعد إصابة ليتسمان
الروائي حسن حميد: علينا كتابة سطرنا الوطني بكل إبداع
جريدة الأيام
- "كورنا" في إسرائيل: ارتفاع عدد الوفيات إلى 27 صباح اليوم
- »لأول مرة بإسرائيل: رئيسا وزراء للحكومة في نفس الوقت
- »"مبادرة الإنترنت المجاني" محاولة شبابية لتشجيع الناس على العزل المنزلي
- »الأطباء يقدمون خدماتهم في ظل إغلاق العيادات الخاصة
- »افتتاح "فيسبوكي" لمهرجان رام الله للرقص المعاصر!
- »شركات الطيران العالمية تواجه أعمق أزمة على الإطلاق
- »جامعة القدس تعلن إنتاج جهاز تنفس طبي قابل للتصنيع محلياً
الحياة الجديدة
- 6 إصابات في انهيار مبنى قيد الإنشاء بالعيزرية
- الاحتتلال يسرق معونات للأسر المستورة في صورباهر
- الزعنون ينعى المناضل عبد الله أبو سمهدانة
- اشتية: لا نقبل وصاية إسرائيلية على إجراءاتنا
وكالة صفا
- كورونا".. ارتفاع الوفيات في "إسرائيل" إلى 29
- إصابة وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته بـ "كورونا"
- وحماس ترد بينت يُلمح: أدوات مواجهة كورونا مقابل جنودنا في غزة
وكالة الراي الفلسطينية
- الاقتصاد تحرر 58 محضر ضبط لمحتكرين ومتلاعبين بالأسعار
- الأسرى يغلقون قسم "14" في "عوفر" احترازياً جراء "كورونا"
- استشهاد شاب متأثراً بإصابة الاحتلال له جنوبي نابلس
- الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة "كورونا" 1 إبريل 2020
- المالية لـ"الرأي": ننفي ما يُشاع عن الغاز المصري بغزة
- التنمية لـ"الرأي": صرف مساعدات لعدد من ذوي المقيمين بالحجر الصحي
- أبو الريش: الكل مسؤول ونعمل بجهد دؤوب لمحاصرة "كورونا"
- الدفاع المدني: الغاز المصري ذو رائحة وعدد الحرائق طبيعي
- نادي الأسير: إصابة أحد الأسرى المحررين ينذر بما هو أسوأ وأخطر
سما نيوز
- دعوة إسرائيلية لليمين بدخول حكومة غانتس والإطاحة بنتنياهو
- إصابة وزير الصحة الاسرائيلي ليتسمان وزوجته بفيروس كورونا
- لأول مرة في إسرائيل: رئيسا وزراء للحكومة الإسرائيلية في نفس الوقت
- الحكومة الإسرائيلية تشدد من اجراءاتها: بدء عزل بعض المدن المتفشية بكورونا
- إسرائيل تربط أي مساعدات لغزة لمواجهة كورونا باستعادة جنديين فقدا عام 2014.. وحماس ترد
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فلسطين اليوم
طالبت بتفعيل قضية الأسرى في كافة المحافة
في ظل نقص الامكانات الطبية مهندسان يصنعان جهاز تنفس اصطناعي في غزة لمرضى فيروس كورونا
في بلدة عرابة بمحافظة جنين الجهاد تدين إطلاق النار على منزل الأسير المجاهد عبد عبيد
عرب 48
- تشخيص إصابة أسير محرر بكورونا بعد يوم من إطلاق سراحه
- استشهاد الشاب دويكات في نابلس متأثرا بجروحه
- 6 إصابات في انهيار مبنى قيد الإنشاء بالعيزرية قرب القدس
- نتنياهو يستعرض مقطع فيديو كاذب يضخم حجم ضحايا كورونا بإيران
- الصحة الإسرائيلية: إصابة الوزير ليتسمان وزوجته و26 حالة وفاة بكورونا
- الحكومة الإسرائيلية تشدد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا
- وزارة المعارف: المدارس لن تفتح قريبا والبجروت بخمسة مواضيع فقط
- نتنياهو: نقل جميع العائدين من خارج البلاد لفنادق الحجر الصحي
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وكالة وفا
- "كورونا": نحو 48 ألف وفاة و938 ألف مصاب حول العالم
- آلاف الأميركيين يطالبون إدارة ترمب بدعم القطاع الصحي الفلسطيني
- شهيد في نابلس متأثرا بجروح
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حدث في مثل هذا اليوم
2 نيسان( ابريل)
- 1947م قامت الحكومة البريطانية بآخر محاولاتها لتسوية القضية الفلسطينية إذ اقترحت على العرب واليهود استمرار الوصاية البريطانية على البلاد خمس سنوات لإعدادها للاستقلال، والسماح بهجرة (96) ألفاً من اليهود لمدة عامين، وفي نهاية السنوات الخمس تقام دولة مستقلة ثنائية الجنسية، ويقرر العرب واليهود مبدأ الهجرة فيما بينهم، لكن بن غوريون رفض الاقتراح، وكذلك الوكالة اليهودية التي ضاعفت من أعمالها الإرهابية، أما العرب فقد تقدموا بمقترحات للاستقلال مع إيجاد ضمانات لحقوق الأقلية اليهودية، غير أن بريطانيا رفضت مقترحاتهم، وأعلنت على لسان وزير خارجيتها بيفن في مجلس العموم "أن الانتداب غير قابل للتنفيذ من الناحية العملية وأنه اتضح أن الالتزامات المقطوعة لكل من الطائفتين غير قابلة للتنفيذ، لذلك فإنها تعلن نيتها للتخلي عن الانتداب على فلسطين وعرض القضية على الأمم المتحدة.
- 1936م تأسيس الإذاعة الفلسطينية ورأس القسم العربي فيها الشاعر إبراهيم طوقان (1905 - 1941)، تعتبر من أولى الإذاعات في الوطن العربي.
- الافراج عن الاسيرة هناء شلبي التي اضربت عن الطعام في سجون الاحتلال مدة 44 يوم وابعادها الى غزة .
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