النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2456) الاربعاء2/4/ 2020

أخبار فلسطينية

كورونا.. حماس تحمل الاحتلال مسؤولية حياة الأسرى

أخبار إسرائيلية

الاخبار الدولية

الاتحاد الأوروبي يدرس اقتراحات أمريكية لحل الأزمة في فنزويلا

الأمم المتحدة: 8.3 مليون عربي مهددون بالفقـر جـراء «كوفيد- 19

اخبار عربية

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الصحف العربية

القدس العربي

الشرق الأوسط

الخليج الإماراتية

الاحتلال يهدم 3 منازل في جنين ويواصل الاعتقالات

الغد الأردنية

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الاهرام المصرية

إصابة وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته بفيروس كورونا

الاخبار اللبنانية

رام الله تتحنّن على غزّة: السبب «كورونا»؟

الشروق المصرية

الحاخامية الكبرى بإسرائيل تعارض اللقاءات المصورة عبر الإنترنت في عيد الفصح اليهودي

الحجر» في مصر على حساب العائدين... لتنشيط الفنادق الحكومية !

الشرق القطرية

غزة.. فن داخل الحجر الصحي



الصحف المحلية

جريدة فلسطين

​حماس تنعى الشهيد إسلام دويكات من نابلس

محدث الصحة: نواجه كورونا بإمكانيات محدودة لاستمرار حصار الاحتلال

استشهاد الشاب دويكات في نابلس متأثرا بجروحه

حماس تُحمل الاحتلال المسؤولية عن سلامة الأسرى

التعليم: امتحانات الثانوية العامة بموعدها إلّا إن اقتضت الضرورة للتغيير

أبو مرزوق: لا تنازل عن أرضنا والاحتلال إلى زوال

القدس المحلية

بعد تفشي كورونا.. إسرائيل تغلق سفارتها بمدريد



قيادات إسرائيلية قد تدخل العزل بعد إصابة ليتسمان

الروائي حسن حميد: علينا كتابة سطرنا الوطني بكل إبداع

جريدة الأيام

الحياة الجديدة

وكالة صفا

وكالة الراي الفلسطينية

سما نيوز

فلسطين اليوم

طالبت بتفعيل قضية الأسرى في كافة المحافة

في ظل نقص الامكانات الطبية مهندسان يصنعان جهاز تنفس اصطناعي في غزة لمرضى فيروس كورونا

في بلدة عرابة بمحافظة جنين الجهاد تدين إطلاق النار على منزل الأسير المجاهد عبد عبيد

عرب 48

وكالة وفا

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2 نيسان( ابريل)