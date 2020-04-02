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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2456) الاربعاء2/4/2020

02 نيسان / أبريل 2020 09:43

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شعار النشرة

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2456)  الاربعاء2/4/2020

أخبار فلسطينية

كورونا.. حماس تحمل الاحتلال مسؤولية حياة الأسرى

أخبار إسرائيلية

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  • الاتحاد الأوروبي يدرس اقتراحات أمريكية لحل الأزمة في فنزويلا
  • الأمم المتحدة: 8.3 مليون عربي مهددون بالفقـر جـراء «كوفيد- 19

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القدس العربي

الشرق الأوسط

الخليج الإماراتية

  • الاحتلال يهدم 3 منازل في جنين ويواصل الاعتقالات

الغد الأردنية

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 الاهرام المصرية

  • إصابة وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته بفيروس كورونا

الاخبار اللبنانية

  • رام الله تتحنّن على غزّة: السبب «كورونا»؟

الشروق المصرية

الشرق القطرية

  • غزة.. فن داخل الحجر الصحي
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الصحف المحلية

 جريدة  فلسطين

حماس تنعى الشهيد إسلام دويكات من نابلس

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محدث الصحة: نواجه كورونا بإمكانيات محدودة لاستمرار حصار الاحتلال

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استشهاد الشاب دويكات في نابلس متأثرا بجروحه

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حماس تُحمل الاحتلال المسؤولية عن سلامة الأسرى

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التعليم: امتحانات الثانوية العامة بموعدها إلّا إن اقتضت الضرورة للتغيير

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أبو مرزوق: لا تنازل عن أرضنا والاحتلال إلى زوال

القدس المحلية 

  • بعد تفشي كورونا.. إسرائيل تغلق سفارتها بمدريد
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قيادات إسرائيلية قد تدخل العزل بعد إصابة ليتسمان

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الروائي حسن حميد: علينا كتابة سطرنا الوطني بكل إبداع

جريدة الأيام

الحياة الجديدة

وكالة صفا

وكالة الراي الفلسطينية

سما نيوز

فلسطين اليوم

طالبت بتفعيل قضية الأسرى في كافة المحافة

في ظل نقص الامكانات الطبية مهندسان يصنعان جهاز تنفس اصطناعي في غزة لمرضى فيروس كورونا

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في بلدة عرابة بمحافظة جنين الجهاد تدين إطلاق النار على منزل الأسير المجاهد عبد عبيد

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عرب  48

 

وكالة وفا

 

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حدث في مثل هذا اليوم

 2 نيسان( ابريل)

  • 1947م قامت الحكومة البريطانية بآخر محاولاتها لتسوية القضية الفلسطينية إذ اقترحت على العرب واليهود استمرار الوصاية البريطانية على البلاد خمس سنوات لإعدادها للاستقلال، والسماح بهجرة (96) ألفاً من اليهود لمدة عامين، وفي نهاية السنوات الخمس تقام دولة مستقلة ثنائية الجنسية، ويقرر العرب واليهود مبدأ الهجرة فيما بينهم، لكن بن غوريون رفض الاقتراح، وكذلك الوكالة اليهودية التي ضاعفت من أعمالها الإرهابية، أما العرب فقد تقدموا بمقترحات للاستقلال مع إيجاد ضمانات لحقوق الأقلية اليهودية، غير أن بريطانيا رفضت مقترحاتهم، وأعلنت على لسان وزير خارجيتها بيفن في مجلس العموم "أن الانتداب غير قابل للتنفيذ من الناحية العملية وأنه اتضح أن الالتزامات المقطوعة لكل من الطائفتين غير قابلة للتنفيذ، لذلك فإنها تعلن نيتها للتخلي عن الانتداب على فلسطين وعرض القضية على الأمم المتحدة.
  • 1936م تأسيس الإذاعة الفلسطينية ورأس القسم العربي فيها الشاعر إبراهيم طوقان (1905 - 1941)، تعتبر من أولى الإذاعات في الوطن العربي.
  • الافراج عن الاسيرة هناء شلبي  التي اضربت عن الطعام  في سجون الاحتلال مدة 44 يوم وابعادها الى غزة .
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قوافل الخير تذبــح عـجـل وتـقوم بتوزيـعـه عـلـى فـقـراء غـزة

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