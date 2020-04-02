التنمية الاجتماعية تتخذ اجراءاتها الاحترازية في مشروع القسائم الشرائية

غزة- الرأي

اتخذت وزارة التنمية الاجتماعية، حفاظا علي سلامة المستفيدين من مشروع القسائم الشرائية المنفذ من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، ومنعاً للازدحام في المحلات التجارية، مجموعة من الاجراءات والتدابير الاحترازية التي من شأنها أن تقلل من عملية الازدحام وأهمها أنه سوف يتم شحن الرصيد اسبوعين معاً بدلاً من كل اسبوع.

حيث يتم شحن الرصيد الاسبوع الاول والثاني في بداية الشهر معا وشحن رصيد الاسبوع الثالث والرابع معا في منتصف الشهر وذلك للسماح للمستفيدين بشراء احتياجاتهم من المواد الغذائية ومنعا عملية الازدحام في المحلات.

كما يتم السماح بترحيل الرصيد المتبقي من الشهر الحالي الي الشهر التالي في حال رغبة الاسرة عدم استنفاذ كامل رصيدها خلال الشهر الحالي وذلك حتي نهاية شهر يونيو القادم بسبب الاوضاع الراهنة ومراعاة للأوضاع الحالية.

وتتخذ الوزارة كافة التدابير الاحترازية والوقائية في المحلات التجارية لمنع عملية التجمهر والتزاحم والتنبيه علي اصحاب المحلات باستخدام مواد التعقيم واقصي درجات النظافة والوقاية داخل المحلات التجارية واستخدام العاملين في المحلات التجارية الكمامات وكافات اليدين كأجراء وقائي واحترازي ضمن سلسلة من الاجراءات التي اتخذتها الوزارة.

كما تم اضافة 138 أسرة جديدة ضمن مشروع القسائم الشرائية الممول من برنامج الاغذية العالمي والمنفذ من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.