21 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس

رام الله - الرأي

أعلنت وزارة الصحة برام الله عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية والقدس المحتلتين مما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 155.

وقال مدير عام الصحة الأولية بالوزارة كمال الشخرة خلال الإيجاز الصحفي صباح الخميس، إن الإصابات الجديدة هي لعمال في مستوطنات الاحتلال ومخالطين لهم بينهم 11 برام الله و9 بالقدس وواحدة بالخليل.

وأضاف الشخرة، أن ضواحي القدس تصدرت عدد الإصابات بـ 59 إصابة، مشيرا إلى تعافي حالتين مصابتين بالفيروس في بيت لحم.

وأكد أن عدم التزام العمال بالحجر المنزلي سيؤدي إلى وقوع كارثة حقيقة.