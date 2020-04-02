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حجر صحي بغزة يحتضن 3 توائم ويقدم رعاية خاصة لهم

02 نيسان / أبريل 2020 01:40

التوائم الثلاثة
التوائم الثلاثة

غزة - الرأي

وضعت وزارة الصحة في غزة، 3 مواليد جدد (توائم)، لا يتجاوز أعمارهم العشرين يومًا، برفقة والدتهم، في الحجر الصحي بالمحافظة الوسطى للقطاع، ليصبحوا أصغر المواطنين سنًا في الحجر بسبب فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي لها، إن المواليد ووالدتهم وصلوا غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، قادمين من مستشفى المقاصد.

وأشارت إلى أن الأطفال مكثوا في حضانة مستشفى المقاصد بعد الولادة لمدة شهر، بسبب وزنهم دون المعدل الطبيعي أقل من 2 كيلو غرام.

وبينت أنه تم وضعهم في الحجر الصحي بسبب الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الوزارة خشيةً من انتشار فيروس كورونا.

وذكر مسؤول الحجر الصحي بالوزارة بالمنطقة الوسطى حسن المبحوح ، أنه يتم تقديم الرعاية الصحية لهم على مدار الساعة، وتوفير الأدوية ولوزام خاصة بالتوائم الثلاثة (بنتان وولد)، وأنهم يتمتعون بصحة جيدة.

وبين أنه تم التواصل مع عدة جهات لتأمين احتياجات التوائم على مدار فترة الحجر لحين مغادرتهم بسلام بعد فترة الحجر التي ستستمر 21 يومًا.

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