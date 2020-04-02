وكالة الرأي الفلسطينية 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابين من بلدة سلوان وكالة الرأي الفلسطينية أسرى بـ "عوفر" يحتجون على رفض الاحتلال أخذ عينات منهم وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تنشر المادة المطلوبة لامتحانات الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تتخذ اجراءاتها الاحترازية في مشروع القسائم الشرائية وكالة الرأي الفلسطينية السلامة المهنية تناقش منح الترخيص لتوليد الطاقة الكهربائية لأغراض التجارة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: تخوفات من تفشي فيروس "كورونا" بين الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2456) الاربعاء2/4/2020 وكالة الرأي الفلسطينية 32 حالة وفاة و6211 إصابة بكورونا في "إسرائيل" وكالة الرأي الفلسطينية إصابة وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته بفيروس "كورونا"
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

حماس تدعو حكومة اشتية لوقف سياستها التمييزية ضد غزة

02 نيسان / أبريل 2020 03:17

حكومة اشتية
حكومة اشتية

غزة- الرأي:

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم "إن حكومة الدكتور محمد اشتية ما زالت تواصل سياسة التمييز بين أبناء الشعب الواحد، عبر استمرار خصوماتها من رواتب موظفي قطاع غزة".

وأوضح قاسم في تصريح صحفي أن هذه السياسة تؤكد السلوك المناطقي والفئوي لهذه الحكومة، بالرغم مما يعيشه المجتمع الفلسطيني من تحديات متصاعدة بفعل تفشي فيروس كورونا.

ودعا قاسم حكومة اشتيه إلى وقف سياستها التمييزية، ورفع إجراءاتها ضد قطاع غزة، حتى نستطيع مجتمعين مواجهة التحديات الوطنية المتصاعدة، على المستوى السياسي والصحي والإنساني.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير تذبــح عـجـل وتـقوم بتوزيـعـه عـلـى فـقـراء غـزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟