حماس تدعو حكومة اشتية لوقف سياستها التمييزية ضد غزة

غزة- الرأي:

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم "إن حكومة الدكتور محمد اشتية ما زالت تواصل سياسة التمييز بين أبناء الشعب الواحد، عبر استمرار خصوماتها من رواتب موظفي قطاع غزة".

وأوضح قاسم في تصريح صحفي أن هذه السياسة تؤكد السلوك المناطقي والفئوي لهذه الحكومة، بالرغم مما يعيشه المجتمع الفلسطيني من تحديات متصاعدة بفعل تفشي فيروس كورونا.

ودعا قاسم حكومة اشتيه إلى وقف سياستها التمييزية، ورفع إجراءاتها ضد قطاع غزة، حتى نستطيع مجتمعين مواجهة التحديات الوطنية المتصاعدة، على المستوى السياسي والصحي والإنساني.