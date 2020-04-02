غدًا.. بث موعظة موحدة في مجموعة من مساجد القطاع

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الاوقاف والشئون الدينية أنها ستقوم ببث موعظة موحدة غدًا الجمعة في مجموعة من مساجد قطاع غزة وفقًا للتوزيعة الجغرافية، وذلك عبر مكبرات الصوت الخارجية للمساجد في تمام الساعة 11 ظهرًا.

وأوضح مدير عام الوعظ والإرشاد بالأوقاف د. وليد عويضة أن إدارته تسعى من خلال المواعظ إلى استثمار فضيلة يوم الجمعة، وتعظيمه في نفوس الناس، وحثهم على التعامل الصحيح مع الأوبئة والأزمات، والعودة الصادقة إلى الله تعالى.

وأكد عويضة على ضرورة أداء الجمعة ظهرًا في البيوت، منوهًا الى أن قرارات وزارة الأوقاف الأخيرة جاءت لصيانة المجتمع وحمايته وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية. مذكرًا الناس بأهمية المداومة على القنوت في الصلوات، وأداء الصلوات المفروضة جماعة مع الأهل والأبناء.

وفي ذات السياق بين مدير عام الوعظ أنه سيتم توزيع 60 ألف نسخة من أدعية النوازل على المواطنين، في إطار الجهود الدعوية لوزارة الأوقاف.

مطالبة المواطنين بالتضرع إلى الله تعالى بأن يقي الله شعبنا وأمتنا والبشرية جمعاء من الأوبئة والأمراض، وأن يرفع البلاء ويحفظ العباد من وباء كورونا، وأن يشفي المرضى والمصابين.