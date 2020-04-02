وكالة الرأي الفلسطينية الجبهة الشعبية: ما تقوم به الطواقم الطبية مدعاة للفخر وكالة الرأي الفلسطينية قطر تمول تشغيل 100 كادر طبي في غزة لمواجهة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية غدًا.. بث موعظة موحدة في مجموعة من مساجد القطاع وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدعو حكومة اشتية لوقف سياستها التمييزية ضد غزة وكالة الرأي الفلسطينية حجر صحي بغزة يحتضن 3 توائم ويقدم رعاية خاصة لهم وكالة الرأي الفلسطينية 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابين من بلدة سلوان وكالة الرأي الفلسطينية أسرى بـ "عوفر" يحتجون على رفض الاحتلال أخذ عينات منهم وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تنشر المادة المطلوبة لامتحانات الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تتخذ اجراءاتها الاحترازية في مشروع القسائم الشرائية
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

قطر تمول تشغيل 100 كادر طبي في غزة لمواجهة كورونا

02 نيسان / أبريل 2020 04:30

غزة- الرأي:

أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون والتنسيق مع صندوق قطر للتنمية، ستموّل تشغيل 100 كادر طبي من الأطباء والممرضين في قطاع غزة على بند التشغيل المؤقت ولمدة ستة أشهر، لسد العجز الذي تعانيه المشافي والمراكز الصحية في القطاع لمواجهة تفشي فايروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأوضح السفير العمادي أن عملية تشغيل الكوادر الطبية من الأطباء والممرضين في القطاع ستتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة وعلى رأسها وزارة الصحة الفلسطينية.

وأشار العمادي إلى أن هذا المشروع الذي يهدف إلى إسناد طواقم وزارة الصحة في القطاع، يأتي ضمن منحة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لقطاع غزة بقيمة 150 مليون دولار.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أطلقت نداء استغاثة للمجتمع الدولي لتوفير المتطلبات الصحية لمواجهة فايروس "كورونا" المستجد، موضحة أن طواقم غزة الطبية تعمل حاليا بموارد وإمكانيات محدودة وبحاجة إلى الدعم والإسناد بشكل عاجل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير تذبــح عـجـل وتـقوم بتوزيـعـه عـلـى فـقـراء غـزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟