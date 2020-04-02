الجبهة الشعبية: ما تقوم به الطواقم الطبية مدعاة للفخر

غزة- الرأي:

ثمنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا ، وحماية أبناء الشعب الفلسطيني من هذا الوباء.

وجاء ذلك في برقية شكر وتقدير توجه بها عضو المكتب السياسي لتحرير فلسطين ومسئول فرعها في قطاع غزة جميل مزهر إلى وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش.

وقال مزهر في بيان صحفي "نتقدم بخالص التحية والتقدير الى كافة العاملين في الوزارة من أطباء وممرضين وفنيين وكافة العاملين خاصة في مراكز الحجر الصحي والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، والذين يعبروا عن حرص وطني وأخلاقي شديد وإخلاص في العمل.

وأضاف "إنهم اليوم يتقدمون الصفوف في خندق المواجهة لحماية شعبنا من هذا الوباء اللعين , متمنيا لوزارة الصحة وكافة اركانها النجاح في انجاز هذه المهمة الوطنية العاجلة".

وأكد مزهر حرص الجبهة الشعبية على تعزيز أواصر التنسيق العالي بين الجبهة ووزارة الصحة في كافة المجالات، مشيرا إلى الاستعداد الكامل لوضع كافة إمكانيات وطواقم الجبهة تحت الخدمة في سبيل إنجاح جهود وزارة الصحة.

