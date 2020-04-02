نادي الأسير: عشرة من أسرى "ريمون" يضربون عن الطعام

الضفة المحتلة-الرأي:

شرع عشرة أسرى في سجون "ريمون" بإضراب مفتوح عن الطعام، رفضاً لاستمرار عزل الأسيرين: "عمر خرواط، وحاتم القواسمة"، ورفضاً لإجراءات إدارة السجون التي فرضتها على الأسرى مؤخراً، واستمرارها بالمماطلة في توفير التدابير اللازمة لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

وبين نادي الأسير في بيان له، أن الأسرى الذين شرعوا بالإضراب هم: حازم القواسمة، وأحمد الجعبري، وإياد الأطرش، ومحمد رفاعية، وسالم رجوب وهم من الخليل، وجهاد أبو ظاهر، وأمير المقيد من غزة، ومحمد الهلسة من القدس، وعطية عوض من أريحا، وإبراهيم خنفه من نابلس.

وأكد الأسرى أنه وفي حال استمرت الإدارة على موقفها سينضم أسرى آخرون للإضراب.