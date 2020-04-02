وكالة الرأي الفلسطينية الجبهة الشعبية: ما تقوم به الطواقم الطبية مدعاة للفخر وكالة الرأي الفلسطينية قطر تمول تشغيل 100 كادر طبي في غزة لمواجهة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية غدًا.. بث موعظة موحدة في مجموعة من مساجد القطاع وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدعو حكومة اشتية لوقف سياستها التمييزية ضد غزة وكالة الرأي الفلسطينية حجر صحي بغزة يحتضن 3 توائم ويقدم رعاية خاصة لهم وكالة الرأي الفلسطينية 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابين من بلدة سلوان وكالة الرأي الفلسطينية أسرى بـ "عوفر" يحتجون على رفض الاحتلال أخذ عينات منهم وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تنشر المادة المطلوبة لامتحانات الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تتخذ اجراءاتها الاحترازية في مشروع القسائم الشرائية
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

ويضعف من مقومات الصمود

الشعبية تنتقد سياسة التمييز الجغرافي بحق موظفي غزة

02 نيسان / أبريل 2020 04:49

غزة- الرأي:

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأن استمرار حكومة رام الله، بسياسة التمييز بين أبناء الشعب الواحد على أساس جغرافي، من خلال إصرارها على صرف رواتب موظفي السلطة في القطاع بنسبة 75%، في مخالفة صريحة لتصريحات رئيس الحكومة بصرف الرواتب بنسبة 100% لكل الموظفين، وعدم أخذها بعين الاعتبار خطورة الأوضاع الراهنة وانعكاساتها الخطيرة على الأوضاع المعيشية المتدهورة في القطاع.

وأضافت الجبهة بأن تصريحات الحكومة بأنها ستتعامل بمصداقية وعدالة في توزيع مقومات الصمود لأبناء شعبنا في مواجهة الأزمة الراهنة، هي مجرد مواقف للاستهلاك المحلي وبيع الأوهام لشعبنا، ويضرب الأهلية السياسية والوطنية للحكومة، ويضعف من مقومات الصمود والمناعة الوطنية في مواجهة مخاطر فيروس كورونا.

كما انتقدت الجبهة حالة اللامبالاة التي تبديها إدارات البنوك تجاه أبناء شعبنا، وتخليها عن مسئولياتها الوطنية بخصوص دعم جهود الوقاية من المرض، مؤكدة أن عدم اتباعها أية إجراءات لضمان سلامة الموظفين أثناء صرف الرواتب، يعود بالضرر على جموع هؤلاء الموظفين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير تذبــح عـجـل وتـقوم بتوزيـعـه عـلـى فـقـراء غـزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟