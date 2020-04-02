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إدارة سجن "عوفر" تحجر 9 أسرى ممن خالطوا الأسير المحرر المُصاب بكورونا

02 نيسان / أبريل 2020 08:15

الداخل المحتل-الرأي:

طالب نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، منظمة الصحة العالمية، والصليب الأحمر الدولي بمتابعة أوضاع تسعة أسرى قررت إدارة سجن "عوفر" حجرهم،  ثلاثة منهم جرى حجرهم مساء أمس، وستة أسرى آخرون تم حجرهم اليوم، وهم من ضمن الأسرى الذين خالطوا المحرر المُصاب نور الدين صرصور.

وبين نادي الأسير، أن عملية الحجر جاءت بعد احتجاجات نفذها أسرى قسم (14) في سجن "عوفر" منذ يوم أمس، واستمرت حتى صباح اليوم، حيث أرجعوا وجبات الطعام، وذلك احتجاجاً على استمرار مماطلة إدارة السجن في أخذ عينات منهم، مشيراً إلى أن الإدارة قدمت تعهداً للأسرى بأخذ عينات من التسعة الذين تم حجرهم، وذلك يوم الأحد القادم.

وذكر النادي في بيان له "أننا لا نثق بما يصدر من تصريحات من إدارة سجون الاحتلال حول أوضاع أبنائنا الأسرى، الأمر الذي يتطلب وبشكل عاجل أن تطلع جهة دولية محايدة على نتائج عينات الأسرى، إن التزمت إدارة السجون بتعهدها بأخذ عينات لهم". 

يشار إلى أن عدد الأسرى في قسم (14) بسجن عوفر، يبلغ (36) أسيراً.

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