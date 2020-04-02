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الصحة تطالب بتوفير 100 جهاز تنفس صناعي بشكل عاجل

02 نيسان / أبريل 2020 08:21

غزة- الرأي:

أكدت وزارة الصحة في غزة أن الحالة الصحية للحالات الـ 12 المصابة بفيروس كورونا في مستشفى العزل مطمئنة ومستقرة.

وطالبت الوزارة اليوم الخميس، الجهات المعنية بالوقوف عند مسؤولياتها في تعزيز الأرصدة الدوائية والمستهلكات الطبية ومستلزمات الوقاية ولوازم المختبرات ومواد فحص فيروس كورونا وقطع غيار الاجهزة الطبية.

وناشدت وزارة الصحة توفير 100 جهاز تنفس صناعي و140 سرير عناية مركزة لمواجهة فيروس كورونا بشكل عاجل.

وبينت أن المتطلبات الصحية لمواجهة فيروس كورونا تتجاوز إمكانياتنا المحدودة مع استمرار الحصار الاسرائيلي مما يتطلب تحركاً دولياً فاعلاً لتوفير 23 مليون دولار لدعم احتياجاتنا الطارئة.

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