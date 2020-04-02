سلطة النقد: إدخال ٥٠ مليون شيكل الى مصارف القطاع

رام الله - الرأي:

أكد محافظ سلطة النقد عزام الشوا، أن جهود سلطة النقد نجحت في إدخال 50 مليون شيكل إلى قطاع غزة لتكون في متناول فروع المصارف العاملة في القطاع بهدف تلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف المحافظ في تصريح صحفي مساء اليوم، أن سلطة النقد حرصت على منع حدوث أي مشكلة في السيولة في ظل ازدياد الطلب على الشيكل مؤخراً بسبب حالة الطوارئ ونفقات الأسر الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس كورونا وصرف رواتب موظفي القطاع العام، وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

جدير بالذكر أن سلطة النقد تعمل بين فترة وأخرى على إدخال ما يلزم من العملات الثلاث المتداولة إلى قطاع غزة، بما في ذلك العملات المعدنية (الفكة) من مختلف الفئات، واستبدال التالف من العملات الورقية.