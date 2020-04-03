صاروخية دروجبا تدك شباك إيفرتون بالدوري الانجليزي

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم لكم من خلاله كل صباح هدف من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل النجم الإيفوارى ديديه دروجبا، أحد أفضل أهدافه خلال مسيرته الكروية، خلال تواجده ضمن صفوف فريق تشيلسي، فى مرمى فريق إيفرتون، خلال موسم 2005 – 2006، بالدوري الإنجليزي.

جاء هدف دروجبا، الرائع فى مرمى إيفرتون، من تسديدة رائعة، بعد تلقيه رأسية من النجم الأوكرانى شيفيشينكو، استلمها على الصدر، وسددها بقوة، فشل حارس إيفرتون فى التصى لها، ليقود فريقه لفوز قاتل بنتيجة 3 – 2.

لعب الفيل الإيفوارى، فى صفوف تشيلسي، باداية من عام 2004، قادما من صفوف فريق مارسيليا الفرنسي، ورحل عم صفوف البلوز، فى عام 2012، بعدما خاض 341 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 157 هدفا.