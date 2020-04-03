فيدال ضحية تعاقد برشلونة المحتمل مع نيمار ولاوتار مارتينيز

اقترب نادى برشلونة مضطرا من الإستغناء عن التشيلى أرتورو فيدال، مع اقتراب تعاقده مع الثنائى الهجومى، الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالى، والبرازيلى نيمار دا سيلفا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أنه يسمح للبارسا مثل بقية الأندية في التعاقد مع 3 لاعبين فقط من خارج نطاق الاتحاد الأوروبى.

أضافت الصحيفة أن برشلونة قام بتسجيل فيدال وآرثر من خارج نطاق الاتحاد الأوروبى ومع التعاقد المحتمل مع الثنائى نيمار ومارتينيز، فإنه سيقوم بالاستغناء عن فيدال، موضحة أنه سيكون من المستحيل أيضا تعاقد الفريق الكتالونى مع إيمرسون ظهير بيتيس.

وكانت تقارير صحفية كشفت عن تفاصيل عرض فريق برشلونة الإسبانى لضم الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، بالانتقال إلى برشلونة لتدعيم هجوم البلوجرانا، ويكون البديل المستقبلى للأوروجوانى لويس سواريز، كما يسعى البارسا لإعادة البرازيلي نيمار من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية فإن برشلونة عرض على لاوتارو مارتينيز عقدًا لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى موسمين اختياريين، يُتيح له التجديد تلقائيًا بإرادته.

وأضافت أن إدارة برشلونة عرضت مع مدة العقد راتب سنوي قيمته 7 ملايين يورو صافي، على الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز.

ويتقاضى لاوتارو مارتينيز صاحب الـ22 عامًا مع إنتر ميلان ما يزيد قليلًا عن مليونى يورو صافية الضرائب في الموسم الواحد، ويعرض النادي الإيطالي عليه 4 ملايين يورو بالإضافة إلى مكافأت كراتب لتجديد عقده، الذي ينتهي في 2023.