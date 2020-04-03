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أبو عودة يرحل عن الشاطئ

03 نيسان / أبريل 2020 07:47

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أعلن لاعب خط الوسط أمجد أبو عودة عن انتهاء عقدة مع نادي خدمات الشاطئ، وذلك بعد قضاء موسم في صفوف الفريق الأول.

وشكر أبو عودة عبر صفحته الشخصية الفيس بوك مجلس إدارة الشاطئ وجمهوره الوفي وجميع اللاعبين وجميع منظومة الشاطئ، متمنيًا لهم التوفيق في الموسم القادم.

وكان أبو عودة قد انتقل إلى صفوف البحرية منذ بداية الموسم الماضي قادمًا من فريق شباب بيت حانون الأهلي، وظهر بصورة مميزة وقدم أداء راقي مع البحرية وحصل معهم على وصافة دوري الدرجة الممتازة.

وفي نفس السياق، كشف مصدر مقرب من اللاعب لموقع الأقصى سبورت أنه اقترب من التوقيع مع فريق اتحاد بيت حانون، والساعات المقبلة سيتم الإعلان عن الصفقة.

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