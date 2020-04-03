فوائد الينسون عديدة ومتنوعه تعرف عليها

الينسون يعد من أفضل النباتات علي الإطلاق، حيث أنه غني بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، فمذاقه رائع، وفوائده عديدة لجسم الإنسان، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي فوائد الينسون، وفقا لموقع "healthline".

أوضح التقرير، أن الينسون غني ببعض العناصر الغذائية المفيدة للجسم، ومنها، الحديد، والمنجنيز، البروتين، والألياف، والكالسيوم، والمغنسيوم، والبوتاسيوم، والفسفور والنحاس، وهذا يجعله مفيد وهام للجسم.

فوائد الينسون



وقدم التقرير، العديد من فوائد الينسون التي تحل علي جسم الإنسان الذي يتناوله باستمرار، ومنها:

-يحتوي الينسون علي سعرات حرارية قليلة، ولذا فتناوله يعد خيرا جيدا للراغبين في التخلص من الوزن الزائد.

-أثبت التقرير، أن تناول الينسون يوميا يقلل من فرص الإصابة بالإكتئاب، أو القلق أو التوتر، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن مستخلص الينسون أظهر خصائص قوية مضادة للاكتئاب، ولذا تم وصفه للعديد من الأشخاص المصابون بالاكتئاب، وفقا لدراسة أخري أجريت على 107 شخص ، وأثبتت إن تناول 3 جرامات من مسحوق الينسون ثلاث مرات يوميا يحد من التعرض للاكتئاب وخاصة المصاحبة للولادة.

يمكن أن يحميك من الإصابة بقرحة المعدة المؤلمة، هذا ما أشار إليه التقرير، مؤكدا أن تناول الينسون يعد من الحيل الجيدة في علاج قرحة المعدة بالإضافة إلي تناول بعض العلاجات التي يوصفها الطبيب، فتناول مشروب الينسون يحد من الشعور بالأعراض المصاحبة، كعسر الهضم والغثيان.

- يمنع الينسون نمو الفطريات والبكتيريا، لأنه يحتوي علي خصائص مضادة للالتهابات.

- من أهم فوائد الينسون، أنه يقلل من حده أعراض سن اليأس عند النساء، فانقطاع الطمث يعد الانخفاض الطبيعي في هرمونات المرأة التناسلية ويؤدي إلى تعرضها لبعض الأعراض مثل الهبات الساخنة والتعب وجفاف الجلد، فتناول مشروب الينسون يقلل من الشعور بهذا الأعراض.

-نظرا لاحتواء الينسون علي الكالسيوم، فهو يقلل من فرص الإصابة بهشاشة العظام، ومشاكله المختلفة.

-يعمل الينسون علي تنظيم نسبة السكر في الدم، ويعد من ارتفاعه، ولذا فهو خيرا جيدا لمرضي السكر.