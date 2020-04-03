

حساسية الربيع وتسمى أيضاً حمى القش أو التهاب الأنف الموسمي وتحدث أعراضها مع قدوم فصل الربيع، يمكن أن تحدث حساسية الربيع بسبب حبوب اللقاح والغبار في الجو في هذا الوقت كل عام، في هذا التقرير نتعرف على اعراض حساسية الربيع وأسبابها وطرق التغلب عليها

اعراض حساسية الربيع



اعراض حساسية الربيع يمكن أن تؤثر على كلا من البالغين والأطفال، وحساسية الربيع هي رد فعل تحسسي شائع يحدث في أوقات معينة من السنة ويشترك في الأعراض مع التهاب الأنف التحسسي الدائم (على مدار السنة)، ولكنه يحدث كرد فعل على حبوب اللقاح من الحشائش والأشجار خلال فصلي الربيع والصيف.

أعراض حساسية الربيع تشمل ما يلي

-حكة في العينين والحلق.

-العطس.

- انسداد / سيلان الأنف.

- عيون حمراء (التهاب الملتحمة التحسسي).

-الصداع .

- انسداد الجيوب الأنفية.

-ضيق في التنفس.

-التعب.

- التنقيط من الأنف، وهو الإحساس بالمخاط المتدفق أسفل مؤخرة الحلق.

-قد تصبح هذه الأعراض أكثر حدة عندما يكون عدد حبوب اللقاح مرتفعًا.

اعراض حساسية الربيع وكيف تحدث



حساسية الربيع تحدث عندما يصنع الجسم أجسامًا مضادة للحساسية لمواد معينة، مثل حبوب اللقاح أو عث غبار المنزل أو العفن، والمعروفة باسم المواد المسببة للحساسية.

حبوب اللقاح هي أكثر مسببات الحساسية شيوعًا في الربيع والصيف، لكن في التهاب الأنف التحسسي الدائم ، تستمر الأعراض على مدار السنة وعادة ما تتعلق بمسببات الحساسية الداخلية، مثل عث غبار المنزل ، والحيوانات الأليفة، بما في ذلك الطيور، أو العفن.

قد تحدث الأعراض أيضًا بسبب المهيجات الشائعة مثل:

-دخان السجائر.

-الروائح القوية، مثل العطور، أو رذاذ الشعر.

-مستحضرات التجميل.

-منظفات الغسيل.

-محاليل التنظيف مثل: الكلور، عوادم السيارات وملوثات الهواء الأخرى (مثل الأوزون).

يمكن أن يرتبط التهاب الأنف التحسسي بما يلي:

-انخفاض التركيز.

-أنشطة محدودة.

-انخفاض القدرة على اتخاذ القرار.

-ضعف التنسيق بين اليد والعين.

-مشاكل في تذكر الأشياء.

-التهيج.

-اضطرابات النوم.

-إعياء..