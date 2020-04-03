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فيس بوك يطلق تطبيقا منفصلا لـ"ماسنجر" على الكمبيوتر

03 نيسان / أبريل 2020 08:16

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أعلنت شركة فيس بوك اليوم عن إطلاق تطبيق جديد لماسنجر على أجهوة الكمبيوتر، وهى خطوة تأتى مع استخدام المزيد من الأشخاص لخدمة الدردشة التابعة للشبكة الاجتماعية لإجراء المكالمات بعد اندلاع فيروس كورونا الجديد.

يمكنك بالفعل استخدام ماسنجر على متصفح سطح المكتب عن طريق تسجيل الدخول إلى الشبكة الاجتماعية الرئيسية، ولكن يوجد الآن تطبيق منفصل مخصص لأجهزة الكمبيوتر، إذ يعد هذا المنتج الجديد هو مثال على كيفية استجابة فيس بوك للزيادة الهائلة فى مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية، حيث يقيم المزيد من الأشخاص فى المنزل ويمارسون البعد الاجتماعي.

وكتب مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لفيس بوك أثناء الاعلان عن طرح التطبيق: "نبحث جميعًا عن طرق أكثر للتواجد معًا حتى عندما نكون منفصلين جسديًا، لذلك نحن اليوم نطلق تطبيقات ماسنجر الأصلية لنظامى التشغيل MacOS و Windows، إذ زاد معدل مكالمات الفيديو والرسائل الجماعية على تطبيقاتنا، كما ارتفع استخدام ماسنجر على سطح المكتب أكثر من الضعف فى الشهر الماضى، وستجعل هذه التطبيقات الأصلية الجديدة التجربة أفضل كثيرًا، اتمنى ان تستمتع!".

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