القمر الوردى العملاق يظهر بليل 7 إبريل الجارى



يظهر القمر الوردي الكبير في 7 أبريل المقبل، ليملأ سماء الليل بإضاءته لموسم الربيع، ويعد القمر الوردي العملاق هو أول قمر كامل يحدث بعد الاعتدال الربيعي، والذي حدث في 20 مارس، والذى سيكون أكبر وألمع حدث قمرى لعام 2020، وعلى الرغم من أنه يطلق عليه اسم القمر العملاق الوردى، إلا أن ضوء القمر لن يكون ورديًا بالفعل.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم اختيار الوردي كمرجع لنوع من الزهور البرية الأصلية في أمريكا الشمالية التي لها لون وردي حيوي وهي علامة شائعة للربيع.



وعادة ما يحدث القمر العملاق الوردى مرة واحدة فقط في السنة، عندما يتزامن اكتمال القمر مع كون القمر أيضًا في أقرب نقطة مدارية إلى الأرض، والتي تسمى الحضيض.



كما أنه مقارنة بالأقمار القياسية الكاملة، يمكن أن تظهر الأضخم بين 7 و 14 % أكبر وأكثر سطوعًا حتى 30%، وتعد الأقمار العملاقة نادرة نسبيًا لأن المسار المداري للقمر حول الأرض بيضاوي الشكل بدلاً من دائري، مما يعني أن الأقمار الكاملة نادرًا ما تحدث عندما يكون القمر عند الحضيض أيضًا.



و تحدث معظم الأقمار الكاملة عندما يكون القمر بعيدًا عن الأرض، مما يجعله يبدو أكثر خفوتًا، وليس كبيرًا تمامًا كما هو الحال خلال القمر العملاق.



وقالت تانيا دي ساليس ماركيز من المرصد الملكي، إنه من المقرر أن يصل القمر الوردي إلى ذروته في 7 أبريل الساعة 10:35 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.



وأضافت دي ساليس ماركيز: "أفضل ما يمكنك فعله هو الانتظار حتى غروب الشمس والسماء مظلمة، والعثور على منظر صافى فى السماء، ورؤية ضوء القمر أكثر إشراقًا من المعتاد".



وأوضحت: "وإذا كنت تفكر في التقاط صورة للاحتفال بهذه المناسبة، فما عليك سوى أن تدرك أنك ستحتاج إلى معدات مناسبة، مثل الكاميرا ذات العدسة المقربة الطويلة، حيث سيبدو القمر الملتقط على الهاتف أشبه بنقطة ".

