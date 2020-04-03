يوتيوب يستعد لمواجهة الانتشار الواسع لـTiktok

يستعد يوتيوب لمواجهة الانتشار الواسع الذى حققه تطبيق تيك توك تزامنا مع سياسة الغلق التى تتخذها العديد من دول العالم، من خلال إطلاق منصة الفيديو القصيرة الخاصة به، فوفقًا لتقرير موقع The Information، سيطلق على الميزة اسم "Shorts" وستتواجد داخل تطبيق يوتيوب الحالي.

سيسمح للمبدعين بالاستفادة من مكتبة يوتيوب الواسعة للموسيقى المرخصة وإنشاء مقاطع فيديو مشابهة لتلك التى يتم إنشائها على تيك توك، لكن لم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل، فمن غير المعروف على سبيل المثال ما هو الحد الزمنى لمقاطع الفيديو، أو متى يطرح يوتيوب هذه الميزة للمستخدمين.

تم تأكيد إطلاق يوتيوب لهذه المنصة من قبل سوزان وجسيكى الرئيس التنفيذى لشركة يوتيوب، أثناء إجراءها بودكاست من المقرر إصداره فى وقت لاحق من هذا الشهر مع "دايلن بايرز"، كبير مراسلى وسائل الإعلام فى MSNBC.

ونشر بايرز تغريدة يقول بها: "من المحتمل أن يكون هذا كبيرًا، إذ تحدثت مع سوزان وجسيكى رئيسة يوتيوب عن TikTok فى حلقة بودكاست سيتم بثها فى وقت لاحق من هذا الشهر، ولدينا سيئا قريبًا يؤكد هذه الأخبار، إلى جانب بعض تعليقاتها على يوتيوب والفيديو القصير".

TiKTok هو تطبيق صينى تم تطويره بواسطة ByteDance التى تتخذ من بكين مقراً لها ويتوقع أن يكون لديها أكثر من عشرة ملايين مستخدم فى المملكة المتحدة وحدها بحلول نهاية العام المقبل.

يحظى TikTok بشعبية كبيرة بين الأطفال والشباب بسبب المحتوى الخفيف الذى يتخصص فيه التطبيق، ففى يناير، تصدر قائمة معظم التطبيقات التى تم تنزيلها فى كل من متجر Google Play و Apple App Store ، على الرغم من استمرار حظرها فى الصين.

وفقًا لـ SensorTower ، وهو موقع لتحليلات الهاتف المحمول، كان TikTok تطبيق وسائل التواصل الاجتماعى الأكثر تنزيلًا فى جميع أنحاء العالم فى يناير 2020 ، مع 104.7 مليون عملية تثبيت، ويمثل هذا زيادة بنسبة 46 فى المئة مقارنة بشهر يناير 2019 ويضعه على قدم مع كلا من فيس بوك وانستجرام وتويتر.