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الاحتلال يعتقل وزير شؤون القدس و 4 مواطنين من يعبد

03 نيسان / أبريل 2020 09:33

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، وزير شؤون القدس فادي الهدمي، بعد مداهمة منزله في بلدة الصوانة بالقدس المحتلة، واقتادته إلى مركز التحقيق.

وأفادت مصادر محلية بأن شرطة الاحتلال أقدمت على تكسير الأبواب الخارجية والداخلية للمنزل بصورة متعمدة، وأدخلت الكلاب إلى منزل أثناء عملية الاعتقال، واستولت على مبلغ من المال بقيمة عشرة آلاف شيقل.

يشار إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي تعتقل فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي وزير شؤون القدس الهدمي، فضلا عن التحقيق معه لمرات عدة.

على صعيد أخر ، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليل الخميس ، أربعة مواطنين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كل من: اسلام نضال حمارشة (17عاما)، وماهر محمد بعجاوي (20 عاما)، ومحمد فراس تركمان (15عاما)، يزيد عبد الرحمن أبو عابد (17عاما)، وذلك بعد مداهمة البلدة واقتحام منازل ذويهم وتفتيشها. 

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