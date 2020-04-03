http://alray.ps/ar/category/18
النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2460 ) الجمعة 3/4/2020
أخبار فلسطينية
الرئيس الفلسطيني يمدد “طوارئ كورونا”- (تغريدة)
تراجع في مؤشر سلطة النقد الفلسطينية والحكومة تطلب قرضاً من البنوك
برهوم: مبادرة السنوار تُثبت جدية حماس في التعامل مع ملف الأسرى
محدث السنوار: إذا استمر الحصار على غزة سننتزع ما يلزمنا "خاوة" من الاحتلال
6 ملايين دولار منحة من البنك الدولي لإسناد الجهود الفلسطينية في مواجهة "كورونا"
الرجوب يقرر تقليص فترة الحركة في جنين
الخارجية: تصريحات بينت ابتزاز عنصري غير أخلاقي لشعبنا
بيراوي: الوضع الصحي بغزة يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً
أخبار إسرائيلية
رئيس «الموساد» ينضم إلى نتنياهو وقيادات وزارة الصحة في العزل
خلافات حول الحقائب والتعيينات تعرقـل تشـكيل الحكومـة الإسـرائيلية»
إصابة وزير الصحة «الإسرائيلي».. وقـيـــادة الاحتــلال فــي الــعــزل
اخبار دولية
إحصائية تكشف تجاوز عدد المصابين بكورونا فى العالم عتبة المليون شخص
عريضة أمريكية تُطالب إدارة ترمب بدعم القطاع الصحي الفلسطيني
أخبار عربية
السعودية: منع تجول في مكة المكرمة والمدينة المنورة
لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن بسبب خروقات إسرائيلية
للمرة الأولى منذ 1798 : السعودية تنظر في تأجيل شعائر الحج بسبب كورونا
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
جامعتان فلسطينيتان بالضفة وغزة تنجحان في تصنيع أجهزة تنفس لمواجهة خطر كورونا- (فيديو)
الأسرى يشرعون بخطوات احتجاجية لرفض الاحتلال إجراء فحوصات “كورونا” بعد الكشف عن إصابة…
“أوتشا” تؤكد حاجة المناطق الفلسطينية لـ34 مليون دولار للحيلولة دون زيادة انتشار “كورونا”
لجنة إغاثية: الوضع الصحي بغزة يتطلب تدخلا عاجلا
تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين
الشرق الاوسط
الضفة بانتظار «السيناريو الأسوأ» بعد عودة 60 ألف عامل من إسرائيل
الخليج الإماراتية
إصابة وزير الصحة «الإسرائيلي».. وقـيـــادة الاحتــلال فــي الــعــزل
الشروق المصرية
إسرائيل: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 6587 والوفيات إلى 34
الاهرام المصرية
الحكومة الفلسطينية تعلن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا
إصابة وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته بفيروس كورونا
الغد الأردنية
تنقل العمال الفلسطينيين والحواجز ولا مبالاة الاحتلال عقبات محبطة للفلسطينيين وهم يحاربون “كورونا”
21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين
الشرق القطرية
اللجنة القطرية لإعمار غزة تموّل تشغيل 100 كادر طبي في القطاع لمواجهة كورونا
هيئة الأسرى الفلسطينيين: بدء تنفيذ إجراءات وقائية داخل أقسام معتقل النقب
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال يمدد اعتقال الشيخ عمر البرغوثي وينقله لسجن الرملة
الاحتلال يعتقل وزير شؤون القدس فادي الهدمي
عباس يقرر تمديد الطوارئ 30 يوما لمواجهة كورونا
عائلة الأسير "الرجوب" تطالب بالضغط على الاحتلال للإفراج عنه
18 عاما على مجزرة ومعركة مخيم جنين
العاروري يعزي الأسير "حامد" بوفاة والدته
زقوت: هناك حوارات مع الاحتلال للإفراج عن الأسرى المرضى والأسيرات
حياة المقدسيين خارج حسبة الاحتلال في تجنيبهم وباء كورونا
القدس المحلية
الأمن الوقائي يكثف نشاطه في ضواحي القدس في ظل جائحة كورونا
غزة: إصابة مواطنين اثنين في حريق بحي الصبرة
تمديد إعتقال الأسير عمر البرغوثي ونجله محمد لـ6 أيام
الاقتصاد الفلسطيني سيخسر 3 مليارات دولار اذا استمرت أزمة كورونا 6 أشهر
الاغاثة الزراعية تشرع بحملة لتسويق اجبان مزارعي الاغوار
خبير فلسطيني يُطور برنامجاً محوسباً لتشخيص المصابين بـ "كورونا" خلال ثوانٍ
الفنان أبو سلعوم: المسرح الفلسطيني نقل صورة فلسطين إلى العالم
قرار بإغلاق سوق الخضار المركزي في البيرة
صرافات آلية متنقلة في رام الله لمنع الاكتظاظ
إدارة سجن "عوفر" تحجر 9 أسرى ممن خالطوا الأسير المحرر المُصاب
الحياة الجديدة
عمرو: القطاع الخاص قدم مجموعة مقترحات ومبادرات للحكومة
رئيس الوزراء يقرر تقليص ساعات الحركة في المحافظات
محافظ جنين يقرر تقليص فترة الحركة في المحافظة
مستشفيات القدس تبحث استعداداتها للتعامل مع تداعيات كورونا
6 إصابات في انهيار مبنى قيد الإنشاء بالعيزرية
الأيام
»عريقات لـ "الأيام": سلطات الاحتلال تواصل الهدم والقتل والاستيطان رغم أزمة...
»"من السطوح لبيوتكم".. رام الله تغني في مواجهة كورونا!
»تسجيل إصابة بكورونا لستيني من بيتوينا.. والعدد الإجمالي 161
»صرافات متنقلة لصرف رواتب الموظفين في غرب رام الله
وكالة صفا
الاحتلال يعتقل 3 شبان من العيسوية وسلوان
الاحتلال يخطر بهدم منزلين جنوب بيت لحم
"الحصار وباء".. حملة دولية إنسانية دعمًا لغزة
"الشعبية": سياسة التمييز بين غزة والضفة يضرب صمود شعبنا
"الأورومتوسطي": مقايضات تسهيل جهود محاربة كورونا بغزة غير أخلاقية
الاحتلال يحتجز راعي أغنام وماشيته بالقدس
وكالة الرأي الفلسطينية
"الصحة" تعلن تعافي 3 مصابين بفيروس كورونا في غزة
محدث كيف أدارت حماس أزمة الكورونا بغزة؟!.. السنوار يُجيب
الصحة تطالب بتوفير 100 جهاز تنفس صناعي بشكل عاجل
الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة "كورونا" 2 إبريل 2020
إدارة سجن "عوفر" تحجر 9 أسرى ممن خالطوا الأسير المحرر المُصاب بكورونا
الشعبية تنتقد سياسة التمييز الجغرافي بحق موظفي غزة
العاروري ينعى والدة الأسير القائد إبراهيم حامد
فلسطين اليوم
توضح مهم من الهيئة الفلسطينية بغزة بشأن فتح المطاعم والكافيهات
منتدى الصيدلي الفلسطيني يناشد الكوادر الصحية لمواجهة "كورونا"
نادي الأسير يطالب المنظمات الدولية بمتابعة الاسرى المحجورين في سجن "عوفر" الاسرائيلي
وزارة مالية غزة تعلن عن قائمة أسعار المحروقات والغاز
قرار بإغلاق سوق الخضار المركزي في رام الله
الصحة بغزة: حالة المصابين بكورونا مستقرة ومطمئنة
سما نيوز
MEE : الجيش الإسرائيلي يتحول ضد شعبه في أزمة كورونا
شرطة طولكرم تضبط 3 مركبات تقل عمالا لنقلهم لأراضي 1948
عرب 48
الاحتلال يعتقل وزير شؤون القدس فادي الهدمي
كورونا في سجون الاحتلال: حجرُ أسرى خالطوا أسيرًا محررا مُصابا بالفيروس
السنوار مُهدّدًا: "سنقطع النفس عن 6 مليون صهيوني وسنأخذ ما نريده خاوة"
وكالة وفا
ملحم: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بيتونيا يرفع إجما..
بمشاركة الكيلة والهدمي: مستشفيات القدس تبحث استعداداتها لل..
غنام والشوا يُسيّران صرافات متنقلة لصرف رواتب الموظفين في ..
حدث في مثل هذا اليوم
- 3 نيسان (أبريل)
- 2004م القوى الوطنية والإسلامية بدأت الحوار في غزة وتم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات ومناقشة الأوراق المطروحة.
- 2004م عملية مسلحة بمستوطنة شرقي طولكرم ومقتل مستوطن وجرح ابنته، منفذها الشاب الشهيد رمزي العارضة وكان الشهيد قبل ذلك معتقلاً في سجون الاحتلال.
- 2002م مقاوم فلسطيني يفجر نفسه في حاجز إسرائيلي قرب باقة الغربية في عملية استشهادية وكتائب شهداء الأقصى تتبنى العملية وتؤكد أن الشهيد "أكرم خليفة" من جنين هو منفذها.
- 2002م مهاجمة حاجز "إيرز" شمال قطاع غزة وإصابة عدد من جنود الاحتلال بجروح وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى التابعة للجبهة الشعبية تتبني العملية، وتؤكد أن منفذها الشهيد محمود صالح من غزة.
- 1977م عقد أول لقاء بين الرئيس المصري أنور السادات (1918 - 1981) والرئيس الأمريكي جيمي كارتر (ولد عام 1924).
- 1949م الأردن و(إسرائيل) يوقعان اتفاق الهدنة في رودس، وبعد توقيع اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل طلب الأردن من العراق سحب قواته من المثلث ليحل محلها الجيش الأردني، فوافق العراق ووافقت (إسرائيل) بشرط أن ينسحب الجيش الأردني من حزام عرضه أكثر من كيلو مترين على جبهة طولها 180 كم، وتسليمه للقوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى عقد هدنة بين الطرفين.
- 1948م عصابة الهاغاناه اليهودية تستولي على منطقة "القسطل" غرب القدس وتطرد سكانها العرب تمهيداً لتوطين مستجلبين يهود مكانهم.
- 1909م صدور الصحيفة الهزلية الدمشقية "حط بالخرج" لصاحبها محمد عارف الهبل.