النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2460 )  الجمعة 3/4/2020

2004م عملية مسلحة بمستوطنة شرقي طولكرم ومقتل مستوطن وجرح ابنته، منفذها الشاب الشهيد رمزي العارضة وكان الشهيد قبل ذلك معتقلاً في سجون الاحتلال.

1949م الأردن و(إسرائيل) يوقعان اتفاق الهدنة في رودس، وبعد توقيع اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل طلب الأردن من العراق سحب قواته من المثلث ليحل محلها الجيش الأردني، فوافق العراق ووافقت (إسرائيل) بشرط أن ينسحب الجيش الأردني من حزام عرضه أكثر من كيلو مترين على جبهة طولها 180 كم، وتسليمه للقوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى عقد هدنة بين الطرفين.