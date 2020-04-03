النائب العام يؤكد على متابعة المنشآت المدنية والتزامها بشروط الأمن والوقاية من الحرائق

غزة-الرأي

أكد النائب العام المستشارضياء الدين المدهون، في لقائه مع مساعد مدير عام الدفاع المدني العميدسمير الخطيب، وعدد من قيادة وكوادر المديرية على متابعة المنشآت المدنية والتزامها بشروط الأمن والوقاية من الحرائق، وتصويب الأوضاع القانونية لها، ومنع واغلاق اي نقاط عشوائية غير حاصلة على التراخيص اللزمة لتعبئة الغاز، والتي تشكل خطر على الأمن والاستقرار والسكينة للمجتمع.

وشدد النائب العام، على التعامل بحزم في القضايا المحالة من الدفاع المدني في قضايا المخالفات، وتحريز المضبوطات، لتحقيق السلامة العامة، خاصة في ظل وجود تكرار حرائق، وتزامناً مع الظروف الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة