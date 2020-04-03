بلدية خان يونس تثمن دور الشباب لمساهمتهم في تعقيم المرافق الخدماتية

غزة-الرأي

ثمن رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة دور الشباب الفلسطيني والمؤسسات المجتمعية ولجان الأحياء والعائلات على دورهم الفعال ومبادراتهم الكريمة في تنفيذ حملات تعقيم شوارع خان يونس والمرافق الخدماتية والمؤسسات العامة، للمساعدة في منع تفشي فايروس كورونا.

وأكد م. البطة خلال لقاءه بفريق شباب مركز الأمة وطاقم التعقيم الذي شارك في تعقيم مجموعة من المرافق العامة والخدماتية ومنها مبنى البلدية والساحات الخارجية؛ أكد على ضرورة العمل على حماية الوطن والمواطن الفلسطيني، مشيداً بجهود المركز في خدمة أبناء شعبنا.

وبين م. البطة أن البلدية ومن خلال فريق مختص في دائرة الصحة والبيئة قد شرعت بتنفيذ حملات التعقيم للأماكن العامة في كافة أنحاء المحافظة للوقاية من فايروس كورونا، مشيراً إلى أن تلك الحملات مستمرة وفق الخطة المعمول بها.

بدوره شكر رئيس مجلس إدارة المركز أ. وجدي عزام كافة الجهود المبذولة من قبل بلدية خان يونس التي تهدف إلى خدمة المواطن الفلسطيني ودرء المخاطر الصحية، وتعاونها المستمر مع المركز وتقديمها الدعم اللوجستي لفريق التعقيم، مشيراً إلى أن المركز سيعمد إلى تركيز جهوده على الأماكن الأكثر تهميشا في المحافظة، بالإضافة للأماكن المزدحمة والمخازن والطرقات العامة، لمساندة الجهات المختصة في معركة الوقاية من فايروس كورونا.