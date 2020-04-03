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مباحث رفح تكشف سرقة عدة مدارس بقيمة 4 آلاف دولار

03 نيسان / أبريل 2020 11:08

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غزة-الرأي

كشفت المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية بمحافظة رفح سرقة عدة مدارس بالحي السعودي بالمحافظة جنوب قطاع غزة.

وأوضح النقيب نائل بشير رئيس قسم مباحث مركز شرطة تل السلطان أن السرقات تمت على عدة فترات حيث قُدرت السرقات بمبلغ 4 آلاف دولار.

وأضاف بشير: "تم عمل كشف معاينة بواقعة السرقة الأخيرة حيث تم إرسال فريق عمل متخصص حيث قام بالبحث والتحري وجمع المعلومات ومراقبة استمرت لشهور حيث تم الاشتباه بالمدعو ياسر عمار عبد العال 23 عاماً".

وأشار إلى أنه تم استدعاء المذكور وبالتحقيق معه وبمواجهته بالأدلة أقر بقيامه بالسطو على مدارس الحي السعودي ( مكة ، الرياض ، جد، الطائف).

ولفت إلى أن المسروقات عبارة عن شاشتين كمبيوتر وجهاز ستيريو وجهازين لاب توب و? شاشات ?? بوصة بالإضافة الى لاب توب وأغراض أخرى، منوهاً إلى تحويل المذكور لمفتش التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

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